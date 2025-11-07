La adecuación provisional de Naval Azul avanza con el derribo del viejo muro del Tallerón y su sustitución por un vallado Las obras del futuro paseo peatonal van «en plazo» y se espera abrir ya ese espacio de la franja litoral para disfrute de la ciudadanía en la primera quincena de diciembre y con iluminación navideña

La adecuación provisional de los terrenos de propiedad municipal del antiguo astillero de Naval Gijón sigue avanzando a buen ritmo mientras se redacta el plan especial para la ordenación urbanística en ese estratégico ámbito de la ciudad reservado para empresas de economía azul.

Los trabajos han entrado en una nueva fase con el reparto de la tierra que generará las zonas verdes onduladas del nuevo paseo litoral y con las obras de derribo y sustitución por un vallado del viejo muro que separaba el recinto del barrio de El Natahoyo por la Travesía del Mar, en lo que era la entrada a la Semana Negra colindante con la parcela del Tallerón, actualmente en manos de Indra.

La adecuación provisional de Naval Azul, con un coste de 800.000 euros, dejará dos itinerarios peatonales que se entrecruzarán y que permitirán un paseo más recogido hacia el interior y otros más pegado al mar. Se generarán más de 19.000 metros cuadrados de zonas verdes y se colocarán unos 80 bancos por toda la explanada. Desde la Concejalía de Infraestructuras que encabeza Gilberto Villoria se confía en que parte de ese mobiliario pueda aprovecharse para la adecuación definitiva que vendrá determinada por el plan especial.

Desde el Ayuntamiento se recalca que estas obras marchan «en plazo» y que se espera abrir ya toda la zona para disfrute de toda la ciudadanía en la primera quincena de diciembre y con iluminación navideña. El nuevo paseo tendrá dos accesos ubicados por la calle Palafox y la Travesía del Mar.

