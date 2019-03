Adentrarse por los parques, en familia y pedaleando Pilar Vázquez y Manuel Viña en la sede de Emulsa. / PALOMA UCHA '30 días en bici' y Emulsa diseñan cuatro recorridos gratuitos «para descubrir las zonas verdes». Saldrán todos los domingos de abril desde el Acuario MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 26 marzo 2019, 04:34

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) se suma al proyecto '30 Días en Bici' que se desarrollará a lo largo del mes de abril con el objetivo de promover el uso diario de la bicicleta «por salud, bienestar personal y mejora de la calidad de vida y el medioambiente», destacaba la gerente de la entidad, Pilar Vázquez durante la presentación del programa en la sede de Emulsa. Esta, junto al coordinador de dicha iniciativa, Manuel Viña, colaboran en la organización de cuatro recorridos dominicales en bicicleta que llevan el nombre 'Conoce tus parques con 30 Días en Bici'. Según explicó Vázquez, «queremos sensibilizar sobre la importancia de los más de 3,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes y más de treinta y un mil árboles urbanos de la ciudad». Para ambos es importante esta actividad porque «aúna el aspecto medioambiental y la movilidad sostenible, al mismo tiempo que sirve para mejorar la salud».

Viña, por su parte, considera necesario «crear hábito de usar la bicicleta para casi cualquier movimiento por la ciudad». Después de seis años llevando a cabo esta colaboración y reuniendo a más de cuatrocientos participantes cada domingo que se desarrolla la bicicletada, este año «se incluirán algunas zonas algo desconocidas para muchos como La Coría».

Cada domingo se hará una ruta por una zona de la ciudad «de modo que se acaparen prácticamente todas las zonas ajardinadas». Según el coordinador del proyecto «es una pena que personas que viven en el barrio de La Arena apenas sí conozcan el parque de El Lauredal por la distancia que hay. De esta forma les animamos a que cojan la bici para desplazarse en uno de nuestros recorridos». El punto de encuentro previo al arranque de cada ruta será siempre el Acuario. «Pedimos a quienes quieran apuntarse que estén allí a las once de la mañana, pero no salimos hasta las once y media», explicó Viña. Los recorridos oscilan entre los ocho y nueve kilómetros, son aptos para toda la familia, no requieren inscripción previa y son gratuitos. Al terminar cada trayecto habrá actuaciones musicales, malabarismo, magia e, incluso, una comida. «Esperamos que el tiempo sea nuestro aliado. Siempre lo hemos invocado y funciona», concluyó Vázquez.