La DGT adiestra a los conductores mayores de 65 ante un hipotético vuelco Simulador de coche volcado en las jornadas de personas mayores y seguridad vial. / JOAQUÍN PAÑEDA En España sumaban 3,8 millones en 2016, año en que se vieron implicados en el 11% de los siniestros con víctimas. Un centenar participó en el plan pionero OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 10 noviembre 2018, 05:02

Concienciar sobre el respeto de los pasos de peatones, los semáforos y la necesidad de extremar la precaución al volante. Un centenar de mayores de 65 años participaron ayer en una jornada pionera sobre seguridad vial para conocer los principales riesgos a los que se enfrentan tanto como peatones como cuando son ellos los que están al volante.

La actividad fue organizada por la Fundación CNAE, la Unión de Autoescuelas de Asturias y la DGT. No se quedaron únicamente con la formación teórica, sino que los participantes pudieron conocer mediante un simulador la sensación producida en el interior de un vehículo volcado como consecuencia de un accidente.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el número aproximado de conductores mayores de 65 años superaba los 3,8 millones en 2016. Durante este mismo año, los conductores de esa franja de edad implicados en siniestros de tráfico con víctimas representaron el 11% del total de accidentes acaecidos en España.

«La esperanza de vida es cada vez mayor y la calidad de la misma, también, por lo que cada vez hay más conductores veteranos», señaló José Andrés Medina, coordinador de Educación Vial de la DGT, quien destacó que «los mayores son personas con ganas de aprender y formarse, tienen un actitud cada vez más activa y por ello tienen también que estar preparados tanto para ser peatones como para ser viandantes».

En la inauguración institucional de las jornadas estuvo presente Raquel Casado, jefa provincial de Tráfico de Asturias; Eva Illán, concejala de Bienestar Social y Participación Ciudadana; Dolores San Martín, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa); y Rubén Castro, secretario de la Fundación CNAE para la seguridad vial y la movilidad sostenible.

Patinetes eléctricos

Rubén Castro advirtió de los problemas derivados de la «nueva movilidad», como pueden ser los vehículos o los patinetes eléctricos, que «entrañan mayor riesgo para el peatón, sobre todo para las personas mayores, al ser silenciosos». Por ese motivo, pidió «dotar de más recursos al colectivo a través de jornadas, cursos o campañas de concienciación, para que estén más alerta».

Para Castro, el problema radica en que «falta información a lo largo de la vida». «Cuando se ven noticias de conductores mayores 'kamikazes' se desconoce que en la mayoría de los casos no existe intencionalidad, se debe a que no entienden una señalización concreta». «Lo mismo ocurre cuando cruzan por lugares indebidos, se debe a desconocimiento y a que no tienen inculcado que se debe hacer correctamente». La concejala Eva Illán hizo hincapié en que «cuanta más información tenga, más seguros podrán salir a la calle».