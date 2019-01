Adiós a un republicano «sincero»

«Ciudadanos y ciudadanas», hubiera empezado Paco Prendes su discurso si la de ayer no fuera su despedida. Si en vez del gesto grave que impone un último adiós el auditorio hubiera podido reír ante su «coña marinera», su sentido del humor ingenioso e irónico, o escuchar sus sentimientos e ideales republicanos traducidos a un verbo ágil, más cargado de contenido que de retórica.

Pero Francisco Prendes Quirós ya solo estaba en el recuerdo del más de un centenar de personas que acudió al tanatorio de Cabueñes para participar en un acto laico que tuvo la emoción de la ceremonia más solemne. «Cuando con un amigo se comparten momentos de ilusiones, de esperanzas y sueños, aunque ya no esté continuaremos compartiendo esas ilusiones, esos sueños y también esas esperanzas, porque una persona nunca desaparece mientras sus ideales vivan», señaló el poeta Javier Vallín, y los de Francisco Prendes, igualdad, libertad y fraternidad, «vivirán siempre».

Respeto a los disidentes

Francisco Prendes Quirós, fallecido el pasado jueves a los 79 años, deja entre sus compañeros y amigos «un rastro de solidaridad y fraternidad», ambos rasgos no solo ideológicos sino que según sus allegados llevó a la práctica siempre que tuvo ocasión. Una anécdota que recuperó durante el acto Manuel de la Cera ejemplifica su pensamiento y sus sempiternos buenos modales. «En las primeras elecciones democráticas de 1977 -a las que Prendes se presentó por el PSP de Tierno Galván- fuimos a dar un mitin a Vegadeo. Mientras dieron a la UCD el edificio de la escuela, a nosotros nos cedieron una plaza cercana, donde habitualmente se celebraba el mercado de los 'gochus'. Entonces, Paco se dirigió a quienes faltaban al respeto a los discrepantes: 'No hay democracia, dijo él, si no hay respeto a quien piensa distinto de nosotros'».

Otro buen amigo, Marcelo Palacios, recordó cómo Francisco Prendes, como consejero de la preautonomía, «contribuyó decididamente a que la autonomía fuera posible, aunque cuando dejó la política lo hizo desilusionado porque no cumplía sus expectativas». «Era ante todo una persona de bien, que miraba de frente y en aquellos ojos claros de este hombre cultivado podías ver a veces incertidumbre, algunas desilusiones, pero también mucho optimismo», comentó Palacios. Y «habiendo querido ser filósofo, estableció la igualdad como filosofía de vida».

Cuando dejó los cargos, aseguró el expresidente del Principado Pedro de Silva, «la sociedad civil asturiana ganó un gran político». Francisco Quirós, aseguró, «era un extraordinario orador, podía con cualquier tema y lo desarrollaba de una manera seductora», pero además «poseía el don de la elegancia, entendido como algo moral, más allá de la mera compostura». «Tuvo siempre la suprema elegancia cívica del hombre que es capaz de no sentirse por encima de los demás y ser consecuente con ello a lo largo de toda su vida». «Paco era irremplazable. Nos deja un enorme vacío», lamentó.

Ciudadano y padre

Tenía varias pasiones: su ciudad, Gijón, que recorría en largos paseos y cuyo presente y futuro le preocupaba sobremanera. El republicanismo, al que se dedicó en cuerpo y alma durante toda una década como presidente del Ateneo Republicano y que ejerció a lo largo de toda su vida. La abogacía, en la que centró sus esfuerzos profesionales. Y, ante todo, su familia. Su hijo Luis tomó la palabra para corroborar que Prendes «era exactamente igual en casa que en sus paseos por las calles de Gijón». «Un hombre bueno, sincero, sin rodeos, pero con una contradicción fundamental: unía a su carácter extrovertido una profunda timidez para mostrar sus sentimientos y que era el motor de su mejor arma, el humor». Enseñó a sus hijos «a luchar por los ideales con vigor, incluso con vehemencia, «pero siempre con respeto a la dignidad del ser humano».

Fue dura la despedida de Carmen Veiga, su esposa, quien recordó que conoció a Paco en un baile en Gijón, en el año 1967. «Era un chico divertido y muy guapo, pero después noté que era mucho más. Tenía las tres cualidades que precisa una persona cabal: inteligencia, bondad y sendido del humor». Y, con la voz entrecortada, se despidió con la Elegía de Miguel Hernández: «Q ue tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.