«La Administración pone como excusa la crisis para recortar y no contratar» Exterior del centro de salud del barrio de Laviada. / DAMIÁN ARIENZA Algunos vecinos de Laviana consideran que «no hay derecho» a lo que está sucediendo con la Sanidad en Asturias MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 24 agosto 2019, 01:52

Pese que no había médicos suficientes, fue una mañana tranquila en el centro de salud de Laviada. Incluso algunos lograban su objetivo sin mayor sobresalto, si bien eran los menos. «Hoy me han atendido a la hora que me habían citado, sin problemas», decía el gijonés Xosé Luis Ximénez. No todos tuvieron esa suerte.

Y es que los ciudadanos empiezan a acostumbrarse a que no haya suficiente personal en los centros de salud. Durante este verano, muchos de quienes pedían cita con el médico de familia tuvieron que esperar más de lo habitual, Incluso hasta tres semanas. ¿La explicación que se les daba? Que no encontraron a quien sustituyera a los trabajadores que estaban de vacaciones.

Mónica Pérez trabaja en el laboratorio del Sespa, en el hospital comarcal de Jarrio. Ayer acudió al centro de salud de Laviada con su hijo para una revisión del dentista. «Están recortando en todos lados porque la Administración pone como excusa la crisis. No contratan y les vale con que esté la mitad de la plantilla y vaya tirando para adelante de cualquier manera, para salir del paso», lamenta.

Además, añadió Pérez, «hay muchos médicos a los que no les interesa lo que les ofrecen. En Jarrio no quieren ni siquiera ir a trabajar. No llaman a nadie, solo para uno o dos días, y en ocasiones para alguna baja. De hecho allí, en el laboratorio donde trabajo, la persona que estaba de mañana ahora se encuentra de vacaciones y, directamente, no cubren ese puesto. Queda al descubierto esa franja horaria de trabajo».

«Se alargará el tiempo de espera para la consulta», «tienen que gestionar mejor las cosas» o «hay que contratar más». Frases que ayer repetían en Laviada tras ver los carteles de protesta colgados en el centro de salud por los propios trabajadores, quejándose de que no se cubran las plazas que quedan vacantes.

«Tienen que invertir más en Sanidad. Es de lo mejor que tenemos en este país junto con la Educación. Hay ciertos ámbitos en los que no se debería recortar ni un euro», apuntó Xosé Luis Ximénez.

Por su parte, otra vecina, Sheila Sebastián, aseguró que «hay muchísimos médicos en el paro deseando que les llamen para trabajar». Opinión con la que coincide la gijonesa Aurora Fernández, quien además, recientemente, ha recibido una cita «para una simple placa en la cabeza» por la que tiene que esperar hasta el día 3 de octubre.

«No hay derecho a lo que está sucediendo con la Sanidad asturiana. ¿Acaso no tienen gente para reemplazar a los que no están? Y encima dicen que no hay listas de espera, pero es muy obvio que sí», manifestó Fernández.