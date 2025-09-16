A juicio la administradora de una agencia de modelos gijonesa por defraudar más de 197.000 euros a la Seguridad Social Dejó de presentar los documentos de cotización de los trabajadores y las cuentas correspondientes en el Registro Mercantil

La Fiscalía de Área de Gijón solicita cuatro años y medio de cárcel para la administradora de una agencia de modelos acusada de defraudar más de 197.000 euros. La vista oral se celebrará este martes 17 de septiembre, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial a las 10 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, nacida en 1972, era desde el año 2000 administradora única de una sociedad mercantil con sede en Gijón encargada de la construcción, agencia de modelos, compra y venta de textil, publicidad y explotación de establecimientos de hostelería. De 2017 a 2020, la mujer dejó de abonar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y no presentó de manera regular los documentos de cotización de los trabajadores dados de alta ni las cuentas correspondientes en el Registro Mercantil.

La cantidad que no se abonó a la Seguridad Social asciende a un total de 145.036,92 euros. El prejuicio total ocasionado a la Tesorería General de la Seguridad Social fue de 197.742,15 euros, incluidos los recargos e intereses.

La Fiscalía solicita para la acusada, además de los cuatro años y medio de prisión, una multa de 500.000 euros con un día de privación de libertad por cada 2.000 euros impagados. Así como inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como para el ejercicio del cargo de administradora de industria o comercio durante el tiempo de la condena y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas y subvenciones y del derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 7 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada, y como responsable civil subsidiaria la mercantil, indemnice a la Seguridad Social con 197.742,15 euros, más los intereses legales correspondientes.

