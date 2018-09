Los afectados por el cierre de iDental niegan que exista división y hablan de «amenazas» «Tenemos claro que quien difunde estas mentiras lo único que busca es protagonismo», añadió Mónica Merido, una de las coordinadoras de la plataforma P. SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 23 septiembre 2018, 02:35

«Entre los afectados no hay ninguna división. Lo que hay es alguna persona que se dedica a amenazar e insultar y que solo busca generar problemas». Los coordinadores de la plataforma de afectados por el cierre de iDental niegan cualquier tipo de escisión y acusan a las personas expulsadas de intentar «crear caos» por cuestiones personales. «No es como ellos lo cuentan. Aquí no se está haciendo nada a espaldas de la gente», defienden en referencia a las acusaciones vertidas por uno de los fundadores de la plataforma que denunciaba haber sido expulsado tras exponer un punto de vista diferente al de los actuales coordinadores.

«Es cierto que fue de los primeros en unirse a la plataforma, pero ya no pertenece a ella porque ha amenazado e insultado a muchos de los afectados. Lo que quiere es hacer daño», reiteran desde la plataforma, desde donde se muestran muy indignados con la actitud de esta persona. «Este tipo de informaciones hacen mucho daño y nos perjudican a la hora de conseguir nuestro propósito, que es encontrar una solución al fraude del que hemos sido víctimas», considera Mónica Merido, una de las coordinadoras.

«Tenemos claro que quien difunde estas mentiras lo único que busca es protagonismo», añadió a la vez que avanzaba la convocatoria de una nueva reunión de la plataforma a la que asistirán también los afectados que han sido expulsados. «No tenemos ningún problema en que vengan y den su opinión, pero al final se terminará haciendo lo que considere la mayoría. La prueba de que no estamos haciendo las cosas a espaldas de nadie es que no vamos a mover un dedo hasta que no se celebre la reunión y todos conozcamos lo que opina la mayoría de damnificados», explicaron.

La opción de asociarse

Respecto a la voluntad de reconvertirse en asociación, los coordinadores no niegan que exista interés en explorar esta opción, pero vuelven a remitirse a los votos de los afectados. «No vamos a hacer nada sin ponerlo en común con el resto. Lo que dice esta persona de que ya hemos recogido firmas y engañado a la gente es, de nuevo, absolutamente falso», argumentan.

Afirman también que les preocupa los daños que pueda ocasionar esta persona a la plataforma y como pueda repercutir esto en las reuniones que están manteniendo con diferentes representantes políticos. «Son cosas que no ayudan. El objetivo es conseguir que nos arreglen la boca. No nos interesa nada más», inciden.