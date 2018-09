Del Busto señala que asumir la atención de los afectados de iDental costaría tres millones El consejero (derecha) y su equipo, con los presentantes de la plataforma de iDental. / MARIO ROJAS El consejero de Sanidad considera inasumible la demanda del colectivo y dice que se han cubierto las urgencias. Éstos se muestran defraudados MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:33

Defraudados. Así salieron ayer los representantes de la Plataforma de afectados por la clínica iDental de su reunión en Oviedo con el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, y varios integrantes de su departamento. El problema es que no se concretó ninguna de las dos reivindicaciones con las que habían acudido al encuentro. Javier Quiroga, portavoz de la plataforma, indicó que se trataba de «la presentación de una proposición de ley de tres millones de euros para la reparación urgente de las bocas de los afectados» y que se realice un «peritaje» del estado actual de los pacientes.

«El consejero nos dijo que no hay dinero y seguimos en las listas de morosos». Además, «solo nos ofrecen una valoración realizada por el Colegio de Odontólogos, que no vale para nada», apuntó Quiroga. «De la reunión salimos defraudados porque esperábamos algo positivo, pero todo fue negativo. No habrá peritaje ni dinero, que es lo que nos hace falta», añadió.

En cuanto a las historias clínicas de los pacientes, que la consejería hará llegar a cada uno de los afectados, dijo que «las dan porque lo tienen que hacer por orden del juez De la Mata, de la Audiencia Nacional. Esas historias dicen cómo estaban las bocas pero, ¿cómo están ahora? Seguro que peor».

Por su lado, Francisco del Busto indicó que «la implantología no está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud», por lo que «es difícil que nosotros nos podamos hacer cargo como sistema sanitario». Sí explicó que atendieron las urgencias, como infecciones o dolores nerviosos. Además, confirmó que el Colegio de Odontólogos «hará una valoración del estado de las bocas del millar de afectados» y que trabajan «con las financieras para que se hagan cargo, bajo su responsabilidad, de los tratamientos o, si el ciudadano quiere, cortar la financiación que tienen pactada»

Denuncia al Consistorio

La plataforma también se reunió con responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, que rechazaron aclarar por qué iDental estuvo trabajando dos años en el concejo sin licencia municipal. Por ello, prevé «presentar una denuncia contra el Ayuntamiento» y mostrar su descontento en cualquier acto político destacado que se celebre, el primero de ellos, mañana mismo, en Oviedo, donde «vamos a tocarle las narices a Pedro Sánchez», aseguró Javier Quiroga.