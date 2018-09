«Tengo cuatro hijos y estoy arruinada. No hay derecho»

«Me retiraron piezas sanas y para aumentar la cuenta me hicieron implantes que no eran necesarios. He pagado en torno a 7.000 euros al contado y ahora me veo arruinada. Lo que han hecho no tiene nombre». Cuando Adriana Laura Arozogaray acudió a la clínica de iDental en Gijón para solucionar una serie de problemas bucodentales, nunca imaginó la estafa en la que se vería envuelta. «Desde entonces vivo en una pesadilla. Tengo cuatro hijos y sobrevivimos gracias a la ayuda de mis amistades. Estamos completamente arruinados. No hay derecho a lo que nos están haciendo», afirma con una crudeza que estremece. Sin embargo, no todos sus problemas son económicos. Su salud también se ha visto afectada por el «defectuoso» e «incompleto» tratamiento del que ha sido víctima. «Tengo sangrados continuos, graves problemas de oído y un estado psicológico muy complicado», asegura en referencia a un sufrimiento que, dice, la han obligado a cambiar radicalmente su vida. «Hay alimentos que me es del todo imposible comer y eso también tiene sus consecuencias», explica.

Adriana Laura Arozogaray. / PETEIRO

En un caso como el de Azorogaray hay pocas disculpas que valgan. «No quiero más buenas palabras. Quiero que hagan algo por compensar la mayor estafa sanitaria de la historia», reclama quien se muestra también muy crítica con el Ayuntamiento, al que acusa de no haber puesto freno a este «fraude» con anterioridad. «Estuvieron trabajando sin licencia durante dos años. No puede ser que a una peluquería venga cada dos meses un inspector a comprobar que este todo correcto y a esta clínica, en la que está involucrada la salud de personas, no haya ido nadie en dos años», clama.

Casos extremos como el de esta familia monoparental se suman a aquellos en que, si bien no ha habido tan terribles consecuencias, las pérdidas económicas y de salud han perjudicado enormemente la vida de los afectados. «A mi me han estafado unos 5.000 euros», cuenta Miguel Ballesta, quien acudió a la clínica para cambiar una serie de piezas y terminó saliendo con una prótesis completa. «La parte de abajo la tenía perfecta y se empeñaron en cambiármela. Ahora tengo toda la boca con una prótesis provisional de resina, que cualquier día se me caerá porque es un parche», relata.

Miguel Ballesta. / PETEIRO

Estos casos son solo algunos de los más de mil que se han registrado en Gijón y que continúan a la espera de una solución por parte de la Administración, como ayer hicieron ver en la multitudinaria concentración celebrada frente al Ayuntamiento. «Lo primero que tienen que hacer y nadie entiende por qué no lo han hecho ya es mandarnos nuestros historiales médicos, para que como primer paso podamos solucionar nuestros problemas de salud», exigen desde la plataforma de afectados, donde aseguran estar «cansados» de que los políticos con los que se han entrevistado en los últimos tres meses «solo se pasen la pelota unos a otros».