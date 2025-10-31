El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
José Manuel del Pino y Andrés Ruiz se dan la mano tras conocerse el escrutinio que daba la victoria a Ruiz en el congreso local de PP de Gijón, el pasado mes de febrero. Arnaldo García

Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por "irregularidades" en el congreso que eligió a Andrés Ruiz

Los demandantes aseguran que toman esta medida nueve meses después del cónclave por no obtener respuesta de los órganos correspondientes del partido en Asturias y a nivel nacional

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:31

Comenta

A la tercera tampoco fue la vencida y el último congreso del Partido Popular de Gijón, celebrado el pasado mes de febrero una década ... después del anterior, ya está en los juzgados, cumpliendo así lo que ya casi es tradición en esta formación. Un grupo de afiliados ha presentado una demanda judicial para «esclarecer las graves irregularidades y acuerdos adoptados por la comisión organizadora durante el congreso local», señalan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  9. 9 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  10. 10

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por "irregularidades" en el congreso que eligió a Andrés Ruiz

Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por &quot;irregularidades&quot; en el congreso que eligió a Andrés Ruiz