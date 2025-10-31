Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por "irregularidades" en el congreso que eligió a Andrés Ruiz

A la tercera tampoco fue la vencida y el último congreso del Partido Popular de Gijón, celebrado el pasado mes de febrero una década ... después del anterior, ya está en los juzgados, cumpliendo así lo que ya casi es tradición en esta formación. Un grupo de afiliados ha presentado una demanda judicial para «esclarecer las graves irregularidades y acuerdos adoptados por la comisión organizadora durante el congreso local», señalan.

En dicho congreso la militancia eligió como presidente de la junta local al diputado autonómico Andrés Ruiz, que se impuso en las urnas al otro candidato, José Manuel del Pino, al lograr el voto de 376 afiliados, por los 297 que logró su rival. Ruiz sustituyó a Pablo González, que llevaba diez año al frente del partido en Gijón, después de que los dos congresos anteriores también acabaran en los juzgados.

En febrero de 2015, fue elegido Mariano Marín cuatro meses después del anterior cónclave, pero el juez Luis Roda anuló el proceso en el que David González Medina, de la mano de Mercedes Fernández, 'Cherines', entonces presidenta del PP de Asturias, se había impuesto a Ignacio Riestra. Riestra llevó el proceso a los tribunales y hubo que repetir. La posterior victoria de Marín también fue recurrida por un grupo de exediles díscolos con la dirección, a los que el juzgado dio la razón de nuevo en primera instancia. No obstante, posteriormente Marín fue ratificado y estuvo al frente del PP de Gijón hasta 2021, cuando abandonó el partido totalmente enfrentado con el que fuera su secretario general, Pablo González, y la anterior dirección regional de Teresa Mallada.

Pues bien, según ha sabido EL COMERCIO, la demanda interpuesta en estos momentos denuncia «la inaudita decisión» de la comisión organizadora del congreso local, presidida por el concejal Rodrigo Pintuales, de «otorgar un plazo de cuatro horas al candidato Sr. Ruiz para que pudiera presentar nueva lista de vocales y así subsanar su anulación por haber incluido a Adrián Carneado, quien había participado previamente en el congreso de Villaviciosa». Este militante, actual vicesecratrio de Organización tras integrar la lista ganadora de Andrés Ruiz, trasladó su ficha a Gijón desde el PP de Villaviciosa, que había celebrado su congreso en abril de 2024, contraviniendo las normas internas, que estipulan que un afiliado no puede participar en dos procesos congresuales en lugares diferentes, a no ser que haya pasado al menos un año entre ambos.

Dicha circunstancia fue denunciada a 48 horas de la celebración del congreso de Gijón por la candidatura encabezada por José Manuel del Pino, que intentó impugnar la lista de Andrés Ruiz sin éxito. La reclamación acabó en Génova, donde se tomó la decisión de «conceder el plazo de cuatro horas al candidato responsable de la lista para que pudiera presentar una nueva y así evitar su anulación», recuerdan los denunciantes.

Ya a finales de febrero, tal y como adelantó EL COMERCIO, José Manuel del Pino abrió la vía para reclamar la anulación del congreso. Del Pino y otros seis afiliados enviaron entonces un burofax a la dirección regional cuestionando la forma de proceder del comité organizador en relación con la presencia de Carneado en la lista de Andrés Ruiz, que consideraban que no era «subsanable con el reglamento marco del partido» y que «debería haberse declarado automáticamente inválida». Los denunciantes consideran que la decisión de dar cuatro horas para subsanar el error en la lista «habría supuesto una derogación 'a la carta' de los plazos y las reglas del juego acordadas para todos los candidatos y reconocidas por los estatutos del partido, además a pocas horas del día de las votaciones».

Este grupo de militantes asegura que «han venido presentando desde entonces numerosos escritos y reclamaciones dirigidas al comité autonómico de Derechos y Garantías, con sede en Oviedo. Sin haber obtenido respuesta alguna del máximo órgano encargado de velar por los derechos constitucionales dentro del partido a nivel regional, no hemos tenido otro remedio que recurrir ante el comité nacional, que tampoco respondió ni adoptó decisión alguna ante tan graves irregularidades», señalan. Por tanto, casi nueve meses después de la proclamación de Andrés Ruiz como presidente del PP de Gijón, este grupo de afiliados acude a la justicia «en demanda de nuestro derechos y para que se respeten la Constitución, las leyes y los estatutos del partido, que obligan a todos a proceder, en todo momento y circunstancia, con transparencia y lealtad, huyendo de conflictos y contiendas personales o de intereses ajenos a las reglas y principios que deben inspirar toda decisión y acción política en el PP de Gijón y de Asturias».