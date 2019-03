Afronta cuatro años de cárcel por estafa y hurto a la anciana que cuidaba La acusada, E. P. M., ayer, en la sala de vistas del Penal 1 donde se celebró el juicio. / AURELIO FLÓREZ «Los 6.000 euros que sacó del banco eran para ir dos veces a la semana a la peluquería, pagar al abogado y para la compra» OLAYA SUÁREZ Viernes, 1 marzo 2019, 03:28

La fiscalía solicita cuatro años de prisión para la cuidadora de una anciana acusada de estafa continuada y hurto. La procesada, E. P. M., habría utilizado la cartilla bancaria de la víctima para, en apenas siete meses, realizar extracciones de unos 6.000 euros. La acusación particular eleva la solicitud de condena hasta los cuatro años y medio de cárcel. La mujer falleció poco después de quedar incapacitada e ingresar en una residencia de ancianos. El juicio se celebró en la mañana de ayer en el Penal 1.

«A mi madre le dieron dos ictus y tenía un importante deterioro cognitivo. Cuando yo iba a trabajar no podía quedarse sola en casa y por eso contratamos a la cuidadora. A los dos meses de que empezase a trabajar en casa, mi madre me retiró como autorizada en su cuenta bancaria y empezó un auténtico calvario en el que llegó a denunciarme, creemos que por la manipulación de la cuidadora», relató la hija de la mujer que, presuntamente, se vio guiada por la empleada del hogar para realizar reintegros de elevadas cantidades de dinero.

«Siempre viví con mi madre, incluso cuando me casé y tuve a mi hijo. Nunca jamás tuve ningún problema con ella, al contrario, estábamos muy unidas hasta que esta señora llegó y tuvimos que acabar por irnos nosotros...», declaró ante el juez la única hija de la anciana. «Con todo el dolor de mi corazón tuve que iniciar la incapacitación de mi madre para velar por sus propios intereses, porque estaba siendo víctima de una manipulación», añadió.

La acusada, por su parte, negó los cargos que pesan sobre ella y se defendió asegurando que el dineral iba destinado «a pagar la peluquería, iba una o dos veces por semana, a pagar al abogado y la compra...». Sobre las joyas vendidas en una casa de empeño y que la denunciante reconoció como suyas, la procesada dijo: «Era de mi madre, no de la señora y no tenían ningún valor, 120 euros, o sea, nada; además, esas piezas las tiene mucha gente igual, no eran suyas». El empleado del establecimiento reconoció a la ahora acusada como la vendedora de las piezas que supuestamente había sustraído en la casa en la que trabajó siete meses. «La madre y la hija tenían problemas muy gordos, yo no tenía nada que ver», se intentó defender.

El juicio quedó suspendido hasta el próximo mes de septiembre al fallar el sistema de videoconferencia y no poder conectar con una testigo en Benavente.