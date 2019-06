«Al afrontar esta historia he tenido que enfrentarme a mis propios fantasmas» Víctor del Árbol firma libros en Begoña. / JORGEPETEIRO Víctor del Árbol | Escritor El escritor catalán abrió la Feria del Libro con una novela que espera «rompa prejuicios e indiferencia sobre los niños soldado» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Viernes, 14 junio 2019, 02:31

Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) lleva ocho libros publicados en su carrera literaria. Antes de dedicarse a escribir fue Mosso d'escuadra, seminarista y estudió Historia en la Universidad de Barcelona.

-¿Qué ha supuesto para usted 'Antes de los años terribles'?

-La culminación de ocho años de trabajo, de investigación y proceso de escritura. La culminación de una historia que llevaba muchos años intentando escribir sin atreverme, no era capaz de hacerla. Y el resultado ha sido liberador.

-¿Cómo fue el proceso de documentación?

-Por un lado a través de fuentes documentales, por otro lado entrevistándome con gente que está implicada de un modo u otro en la problemática de los niños soldado y en la guerra civil de Uganda. Y en un tercer proceso, que ha sido el más delicado, entrevistándome con alguno de estos exniños soldado. Isaías Yoweri, el personaje de la novela, aunque está ficcionado, lo que hace es recoger buena parte de todos esos testimonios que me han contado estos chicos y también chicas, porque no hay que olvidar que también hay niñas que fueron obligadas a prostituirse, a casarse forzosamente y a tener hijos que después fueron criados por la guerrilla.

-¿Por qué Uganda?

-Yo al principio ni siquiera sabía ubicarlo en el mapa, pero siempre me ha interesado el tema de los menores, los ladrones de infancias. Cuando descubrí esta historia me di cuenta de que el peor crimen que se puede cometer es convertir a un niño en un soldado. A partir de ahí me empecé a apasionar con esta historia y ha sido para mí todo un descubrimiento.

-Dice usted que esta es la historia de su vida. ¿Por qué?

-Pues porque cuando acabas hablando de situaciones en las que confrontas al personaje con una infancia dura, difícil, de violencia, acabas conectando con tu propia vida. Yo tampoco tuve una infancia muy feliz en ese sentido. Al afrontar esta historia yo también he tenido que enfrentarme a mis propios fantasmas. Ha sido un ejercicio de introspección, de recuperar cosas de mi pasado que no tenía del todo cerradas y que he podido hacerlo gracias a esta novela.

-¿Cree que con esta novela alguien que no conozca nada sobre Uganda puede hacerse una idea de lo que sucedió?

-Yo no soy ningún experto en África oriental ni en geopolítica, pero desde luego si algún poder tiene la literatura, particularmente la ficción, es el de abrir puertas a la curiosidad. He intentado ir más allá del cliché que todos tenemos sobre África y desear que la gente después de leer esta novela tenga ganas de conocer la realidad. Ahora lo que toca es que la gente la lea e intentar romper nuestros prejuicios y nuestra indiferencia ante la situación de los niños soldados y la explotación infantil en todos los conflictos armados que hay en el mundo.

-¿Tiene ya en mente su siguiente proyecto?

-Ahora lo que me apetece mucho es descansar, sobre todo mentalmente. Porque esto me ha dejado muy vacío, pero llegará una historia y volveré a la batalla. Ahora lo que me apetece es leer, viajar y defender esta novela.