La agenda cultural que no puedes perderte en Gijón este noviembre

Jessica M. Puga Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:49

Música La canción francesa a ritmo de jazz

'Mónica Acevedo sings Piaf' es el título del concierto que ofrecerá hoy en el CMI El Llano (19 h.) el trío formado por Mónica Acevedo, voz y violín; Diego Parada, guitarra, y Arturo Valero, contrabajo. Su repertorio lo forman estándares de la canción francesa que acomodan con salsa jazz. Revisitan títulos de Piaf, Brel, Sacha Distel, Bernard Lubat, Nougaro o Brassens.

14 noviembre CMI El Llano 19 horas

Música Reinas de la ópera

Susana Gudín hará un recorrido por algunos personajes en un alegato musical al liderazgo y poder femeninos dentro de obras operísticas muy conocidas. Conferencia organizada por la Universidad Popular en colaboración con el Foro de Mujeres de El Llano.

El jueves 27, a las 19 horas, en el CMI El Llano

Itinerarios histórico-artísticos Itinerarios de patrimonio

La Universidad Popular propone itinerarios histórico-artísticos para acercar al participante tesoros del patrimonio asturiano. Mañana sábado visitarán aledaños de la Villa de Maliayo (Santa María de Lugás y San Salvador de Priesca), la semana que viene el turno será para el románico maliayés: Valdediós (conventín, iglesia tardorrománica de Santa María y claustro renacentista del Monasterio de Santa María) y el último sábado de noviembre se visitará el románico del Nora (San Esteban de Aramil y Santa María de Nárzana). Precio: 12 euros los itinerarios de mañana y el 29. Valdediós son 5 € en efectivo. Plazas disponibles: 20.

Los sábados de este mes, de 10 a 14 horas. Punto de encuentro: parada de autobús de la Gota de Leche

Ponencia La cultura castreña

Ponencia sobre el Museo Arqueológico de la Citânia de Sanfins y la musealización de la cultura castreña en el norte de Portugal.

Salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, jueves 27 a las 19 horas

Educación e historia con memoria

Este programa ofrece recursos sobre historia contemporánea y memoria democrática, con especial atención al periodo comprendido entre la II República y la Transición. Incluye ponencias, talleres y exposiciones, siempre en horario de tarde. En la Biblioteca Jovellanos se puede ver una selección de viñetas astures del 18 de noviembre al 7 de diciembre.

En la Antigua Escuela de Comercio. Del 24 al 29

Cine-concierto Improvisación por Charles Chaplin

César Latorre ofrece entre sus proyectos un retorno a los inicios del cine, logrando que las películas mudas de los primeros años cobren vida de manera única con su música en directo. En diversos formatos, Latorre adapta la instrumentación a cada película y escena con un enfoque basado en la improvisación y la composición en directo, empleando diferentes teclados, percusiones y efectos. Se adapta el músico a diferentes géneros, desde comedias hasta obras surrealistas. Sin embargo, lo que mostrará el próximo jueves 20 de noviembre a las 19 horas en el CMI Ateneo La Calzada es uno de los clásicos de Charles Chaplin, 'Luces de la ciudad'. En esta película, estrenada en 1931, un pobre vagabundo pasa mil y un avatares para conseguir dinero y poder ayudar así a una florista ciega de la que se está enamorando.

Jueves 20 de noviembre a las 19 horas en el CMI Ateneo La Calzada

Concierto Combos de jazz de la Escuela Meidinerz

El alumnado de la asignatura 'Combo jazz' de la Escuela Meidinerz ofrece un concierto el próximo miércoles 26 a las 19 horas en el CMI Pumarín Gijón-Sur. Participarán tres de los combos formados, presentando un escogido repertorio de temas clásicos y modernos, con arreglos trabajados en las clases con Horacio García, conocido músico de la escena asturiana del jazz y profesor de bajo, contrabajo y combos en la escuela. Participan: voces, Txolo Thurman, Amparo Puente y Rosana Llanos; trompetas: Dusan Rodziñák y Moriz Wahl; piano: Álvaro Fernández, Elena López y Helios Amor; contrabajo: Manu Tamargo; bajo eléctrico: Lorenzo Amante; guitarras: Javi Tagarro y Jorge Gancedo; batería: Stephen Jermin y Fernando Frías.

Miércoles 26 a las 19 horas en el CMI Pumarín Gijón-Sur

Concierto Homenaje a grandes voces en Gijón

Lara Hoevenaar y Marco Martínez se juntan sobre las tablas del escenario para interpretar un repertorio muy especial dedicado a las mujeres del jazz. Este dúo de voz y guitarra actúa el próximo viernes 21 de noviembre a las 19 horas en el CMI El Coto ofreciendo un emotivo concierto en el que rinden homenaje a las grandes voces del género de los años veinte y treinta. En detalle, el repertorio que ofrecerán Lara Hoevenaar y Marco Martínez incluye temas de Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan, entre otras artistas. Prometen un concierto íntimo, una voz dulce y una guitarra brillante para rememorar a estas icónicas cantantes dentro del programa 'Jazz en noviembre', que empezó a funcionar en el año 2015.

21 de noviembre a las 19 horas en el CMI El Coto

Teatro Excena Xixón por partida triple

El programa incluye tres títulos este mes: Luz de gas subirá a las tablas 'Cartas a Lorca' (domingo 23, Museo Casa Natal de Jovellanos), Teatro del Cuervo representará 'Destroyando' (viernes 28, CCAI) y Dramática Insania propone 'Combate dramático' (sábado 29, CCAI).

Escena amateur

Cuatro títulos restan de 'Escena Amateur', cuyo objetivo es la difusión del teatro aficionado. Teatru Carbayín, de Siero, interpreta 'Rififí a l'asturiana', una comedia para toda la familia, mañana sábado, a las 20 horas, en el Centro Social de Granda. El jueves 20, en el CMI El Llano (19 h.), la compañía langreana Teatro Kumen representará 'Tartufo Play'. Teatro La Cruz de Ceares, de Gijón, escenificará 'Machos', una comedia muy divertida, el sábado 22, a las 20 h., en el Centro Social de Granda. Y también en Granda el día 29 turno para Grupo Teatro Padre Coll, de Langreo, con 'Al final de la caleya too llega' (20 horas').

En el Centro Social de Granda y el CMI El Llano los días 15, 20, 22 y 29

'Gijón, una ciudad de cine(s)'

¿Cómo fue la evolución del cinematógrafo, la experiencia ofrecida y los propios espacios? Esta exposición lo plantea desde los cines-barraca ambulantes hasta los cines-pabellón, pasando por los edificios y los multicines. Está comisariada por el doctor en Geografía y colaborador de EL COMERCIO Rafael Suárez-Muñiz.

En el CMI El Llano, hasta el 30 de noviembre

Melquíades Álvarez. Centro reformista

Esta exposición pone de relieve la figura del político, académico y jurista Melquíades Álvarez (Gijón, 1864 - Madrid, 1936). La muestra incluye fotografías, noticias de prensa y diversos documentos que dan cuenta de la vida de un gijonés que ocupó cargos de la más alta responsabilidad en instituciones claves de la soberanía nacional.

Sala 2 del Antiguo Instituto, hasta el 25 de enero

El documental del mes

Hajar protagoniza 'El último canto nómada (Requiem for a tribe)' (Irán, 2024). Ella lucha por su libre determinación en un país dominado por hombres, pero, al ser traicionada por su familia, se ve obligada a abandonarlos. La cinta muestra cómo el cambio climático, la modernización y los cambios sociales afectan al estilo de vida migratorio de la tribu bakhtiari en el suroeste de Irán. Para verla 'on line' hay que solicitar un código en cultura.gijon.es

Modalidad 'on line' hasta el domingo 16 de noviembre

Memoria de la Asturias franquista

La Fundación Juan Muñiz Zapico, en colaboración con el Museo del Pueblo, organiza la exposición 'Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista'. En esta, se han seleccionado 54 fotos de la colección del museo que articulan cuatro secciones y se complementan con más de 200 imágenes de un audiovisual.

Museo del Pueblo de Asturias, hasta el 16 de febrero

Música, Spike Lee y... ¡acción!

El trompetista Bleek Gilliam lidera junto al saxofonista Shadow Henderson un quinteto de jazz que actúa en un club de los bajos fondos. Cuando surgen los problemas, Bleek debe salir en defensa del manager del grupo, un amigo de la infancia con problemas de juego. Por otra parte, el trompetista se ve en la encrucijada de tener que elegir entre dos mujeres, una maestra de escuela y una cantante, con las que mantiene una relación sentimental paralela, y por si fuera poco, su rivalidad profesional con Shadow amenaza con dividir a la banda. La película 'Mo' better blues (cuanto más, ¡mejor!)', dirigida por Spike Lee en 1990.

Se proyecta en el CMI El Llano el martes 18 a las 19 horas.