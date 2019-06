Agrede a una mujer que no quiso compartir cocaína

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 42 años acusado de golpear a una mujer «que no quiso compartir con él una dosis de cocaína». Según explicaron fuentes de la Comisaría, le arrebató los 40 euros que llevaba.

Los hechos ocurrieron el viernes en un solar del barrio de Laviada. Los policías que acudieron al lugar, asistieron a la mujer que presentaba una herida sangrante en la nariz y que les manifestó que un conocido, que no era su pareja, le había pegado porque no quiso compartir con él una dosis de droga. Los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones, increpando a otros conocidos que no le habían ayudado en el conflicto que había mantenido.