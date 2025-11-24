Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón Fue también arrestado el casero de la vivienda compartida por hacerse pasar por Policía y registrar las habitaciones de las inquilinas

La Policía Local de Gijón detuvo el sábado por la noche a un hombre acusado de agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en el barrio de La Calzada. Los hechos ocurrieron sobre las 21 horas. Una de las mujeres alertó a las fuerzas de seguridad explicando que uno de los moradores del piso compartido en el que vivían la había perseguido hasta el baño y una vez allí, intentó agredirlas sexualmente. Logró zafarse y pedir ayuda.

Cuando los agentes se personaron en el piso, la otra mujer que residía en la misma vivienda, en otra de las habitaciones alquiladas, señaló que hacía pocos días había sido también víctima de una agresión sexual por parte del mismo individuo, pero que no había denunciado. Los efectivos de la Policía Local procedieron a arrestar al presunto agresor y a trasladarlo a la Comisaría de la Policía Nacional. Horas después, fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad, con una orden de alejamiento hacia sus dos compañeras de piso, a la espera de que avance el procedimiento. Las dos presuntas víctimas de los ataques sexuales acudieron a las dependencias policiales a interponer las respectivas denuncias.

El caso no quedó ahí. Una vez que abandonó los calabozos, el hombre se dirigió al barrio de La Calzada y en una de las calles abordó a una patrulla de la Policía Local para pedirles ayuda, ya que la orden de alejamiento le impedía regresar a su casa, pero necesitaba recoger sus pertenencias.

La rocambolesca historia sumó una vuelta de tuerca más. Cuando los agentes se personaron en el domicilio encontraron a un hombre (el casero) que supuestamente se había hecho pasar por Policía y estaba registrando las habitaciones de las dos mujeres y obligándolas a irse de la vivienda. Fue arrestado por los delitos de allanamiento de morada y por coacciones y también trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición del juzgado que realiza las funciones de guardia.