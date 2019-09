Una vaca de oro que da 50.000 litros de leche

'Llinde Ariel Jordan' podría ser el nombre de una actriz de telenovela o de un personaje de dibujos animados de los años noventa. Pero no. Es una -ya señora- vaca de ocho años que ha parido cinco veces y ha producido en su vida alrededor de 50.000 litros de leche. Para su edad, tal y como confirmó el fallo del juez internacional Cord Hormann, en el 40 Concurso Nacional de la Raza Frisona (Conafe), este ejemplar se conserva muy bien. Cantabria se ha llevado esta vez el primer premio del Concurso Nacional de Raza Frisona (Conafe), en la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec 2019). Y lo ha hecho con 'Llinde Ariel Jordan', que pertenece a la ganadería S. A. T. Ceceño. Su propietario, Agapito Fernández, se mostró muy emocionado, junto al resto de su equipo, cuando conoció su triunfo. «Es la primera vez que ganamos este premio. En 2006 nos llevamos el triunfo en el Mollerussa Primavera. En 2008 y el año pasado conseguimos ser subcampeones, pero nunca obtuvimos el primer premio en otoño», indicó.

De Cantabria también es la ganadería Llera Her, S. C., propietaria de la vaca joven campeona, 'Llera High Octane Prism', y de la joven subcampeona, 'Llera Byway Lerela'. Esta vez, la ganadería asturiana Badiola no consiguió hacerse con el principal galardón. De todos modos, Agapito Fernández es consciente de lo duro que es como rival: «Hay que hacerle un reconocimiento, porque lleva una trayectoria muy buena. Es el mejor ganadero de España y de parte de Europa. A Badiola se le puede ganar una batalla, pero no la guerra», reconoció.

Tres vacas, tres triunfos

Por su parte, Paulino Badiola siente que «podía haber ganado» pero, dijo, «el juez valora que la vaca haya tenido tantos partos, produzca tanta leche y se conserve así de bien». No se queja en absoluto, pues ha sido 24 veces mejor criador nacional, 25 veces mejor rebaño nacional y en los últimos diez años ha logrado siete triunfos como gran campeón y tres reservas. Además, ha conseguido hacer tres veces triplete: «Conseguí que tres de mis vacas fuesen tres veces campeonas en la misma edición de vaca joven, intermedia y adulta», manifestó.

El juez también se fijó en otros aspectos de la morfología de las vacas, como la forma de los lomos, las patas o las ubres. «Lo que se valora es que sean vacas que 'prometan' de cara al futuro, que puedan producir mucha leche y que se mantengan a pesar de los partos», explicó una de las gerentes de Conafe, Sofía Alday.

El grueso del certamen, para los más entendidos del campo, son sin duda los concursos de Conafe. Pero Agropec también la disfrutan -y cada edición más- los pequeños de la casa y los amantes de los productos y tradiciones asturianas, tanto autóctonos como foráneos. Es por eso que este año, según contó el secretario general y director de la Actividad Ferial y Congresual de la Cámara de Comercio, Álvaro Alonso, «la feria ha conseguido incrementar el número de asistentes en torno al 5% con respecto al año anterior». Deportes rurales donde los niños se divertían y los mayores se dejaban la piel en partir troncos, sidra y carne guisada de ternera asturiana gratis por parte de la cadena Masymas, o mesas abiertas donde se explicaban verdades y mentiras de la contaminación de las industrias cárnicas, fueron algunas de las apuestas de este año para el disfrute de todos los que acudieron a la Feria Agropec.