La Agrupación Artística Gijonesa, con el aura de Luz Casal y Mari Cruz Toyos Las alumnas de baile, en el reformado escenario durante el último festival de la temporada, celebrado el pasado 1 de junio. / PALOMA UCHA Los artistas, principales protagonistas de la entidad, vuelven a llenar el local de Severo Ochoa tras una gran reforma EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Domingo, 29 julio 2018, 03:28

Un 14 de agosto de hace 64 años, en el bar Casa El Rubio de la antigua carretera de Villaviciosa, un grupo de gijoneses presidido por Arturo Muñiz fundaba la Peña Artística Gijonesa. Un lustro más tarde, la sociedad se convertiría en la Agrupación Artística Gijonesa, uno de los colectivos más veteranos del ámbito social y cultural de la ciudad que varias décadas después vuelve, una vez más, a reinventarse para no perder sus orígenes: el baile y la canción. Bajo la dirección artística de José Oliva y con un escenario renovado, la Agrupación ha conseguido una vez más llenar su aforo.

Siempre esgrimiendo el estandarte de los lenguajes universales de la danza, la música y el teatro, por las instalaciones de esta vetusta entidad han pasado a lo largo de los años cientos de cantantes y bailarines. Y una vida tan longeva ha dado para muchas anécdotas e incluso distintas sedes. La Agrupación, que en función de sus necesidades fue adaptándose a los tiempos, pasó por varios puntos de la ciudad hasta recalar en su local actual de la calle Severo Ochoa.

En la primera sede de la calle La Playa empezó una de sus más reconocidas pupilas, Luz Casal, quien «venía de Avilés en el 'carreño'». Después cambiaron a la calle Santa Doradía, sede que en 1977 se quedó pequeña para acoger a los 135 socios. Así que en septiembre de aquel año se trasladaron al número 77 de Juan Alvargonzález, esquina con Sáhara, mudándose al barrio de El Llano. «Creemos que la zona va a colaborar y que la cifra de socios se superará fácilmente», predecía en EL COMERCIO el entonces presidente, Juan 'Marty' Martínez Rebollar. Ya de aquélla la asociación abría sus puertas a «toda persona que tenga interés artístico» y advertía: «No excluimos ningún género musical».

En esa época se incorpora al elenco la pequeña Mary Cruz Toyos, quien había sido presentada por Gonzalo Mieres en el festival del Colegio Rey Pelayo, y con su arte llegan dos personas que se vincularían de forma prácticamente vitalicia a la entidad: José María Toyos y su mujer, Palmira Suárez. La familia al completo se enganchó pronto a la Agrupación. Mary Cruz cosechaba éxitos, Toyos se convirtió en vicepresidente en el mismo año en que se estrenó el primer local de El Llano y Palmira presentaba sus poemarios. Tras la dimisión de Juan 'Marty' en 1981, los socios eligieron presidente a Toyos y la Agrupación comenzó una etapa de gran crecimiento y promoción con la participación de varios artistas -Gonzalo Anatole, Mary Cruz- en populares programas de Televisión Española como 'Gente Joven'.

De su elenco artístico salió «gente muy buena», como Jesús Miguel, José Manuel Iglesias, el tenor Alejandro Roi Victorero -hijo de una prima de Toyos- Carlos Blanco, Mari Sol López o Ceferino Otero. Los éxitos llenaron pronto el local y Toyos, no sin cierta ambición, buscó otro de mayor tamaño. «Acudía mucha gente y no cabíamos en el salón, igual que estamos ahora», rememora Toyos. Y entonces, en 1985, encontró el local de Severo Ochoa. Era un pabellón «lleno de columnas» que consiguió comprar avalándolo él mismo, ya que la junta directiva era reacia a tamaña inversión. Para salir adelante y pagar la reforma comenzaron a funcionar como sala de fiestas los jueves, sábado y domingo, con dos entradas: una por la tarde hasta las once de la noche, y otra de madrugada, hasta las tres de la mañana. Y la recaudación de la taquilla, «nada más terminar se llevaba a la oficina y de ahí al banco, no importa la hora que fuese», aclara Rosa María Pérez Llera, revisora de cuentas de la Agrupación que entró al año siguiente de la inauguración. «Cuando llegué se debían veintitantos millones y hoy en día tenemos dinero en el banco», afirma orgullosa.

La sede, recuerdan ambos, «se inundó varias veces y hacíamos una cadena humana para sacar el agua del sótano». «Las inundaciones en esta calle eran terribles, hasta que se compró una bomba tuvimos que achicar agua varias veces... Pero menos mal que hace muchos años que no ocurre». Ahora, sin inundaciones, la entidad goza de buena salud y llevarla, asegura Toyos, «es coser y cantar». Ya no se hacen bailes por la noche, solo por la tarde, y las cuentas están saneadas.

Niños y octogenarios

También hay relevo generacional. Hoy, como siempre, en la Agrupación «niños y octogenarios bailan por igual». El más pequeño tiene tres años y los mayores son los del grupo de sevillanas que rondan los setenta. Y se siguen formando talentos: «Tenemos un neñu que es buenísimo, Raúl Flores, no sé si llegará a las doce años, que empezó con cinco. O Sara Gallinar, también muy buena. Vanesa Llera también empezó de pequeñina, tan pequeña era que la subíamos encima de una mesa», ríe Toyos.

Entre clases de baile, canto, teatro y festivales, la Agrupación nunca descansa. Desde hace más de veinte años, Paula Álvarez Cueto enseña a moverse al ritmo de «prácticamente cualquier música» a los 87 socios que forman parte de la sociedad. Unos socios que disfrutan, cada viernes, de un espectáculo «excelente» bajo la dirección artística de José María Oliva Quintana, quien tomó las riendas el pasado febrero y levantó la Agrupación tras una etapa más floja.

«No se llenaba como antes, estaba algo vacía y decidí dar un vuelco a todo, cambiar el salón, cafetería... Pusimos luces nuevas para el escenario, colocamos letreros...», enumera. ¿El resultado? «Seis o siete festivales con lleno absoluto y una cantera importante». El secreto, según Oliva, es «hacer que la Agrupación sea de los artistas».

«Teníamos que recuperar esos genes y conseguir que la gente volviera a ir porque se sienten parte del proyecto». El presidente no podría estar más de acuerdo: «El escenario no era ni la sombra de lo que es ahora, y en el salón ya no cabemos. Igual hay que ir buscando otro local...».