«Quieren hacerse con la presidencia» José María Oliva, director artístico dimitido (izda), y José Manuel Díaz, vicepresidente (con traje), el pasado martes, ante la sede de la Agrupación Artística Gijonesa. / ARNALDO GARCÍA El sector oficial de la Agrupación Artística denuncia amenazas por parte de los críticos JOSÉ LUIS RUIZ Viernes, 8 febrero 2019, 01:55

Algunos de los socios cercanos a la actual presidencia de la Agrupación Artística Gijonesa denunciaron ayer que el dimitido director artístico «quiere quitar al presidente y al vicepresidente para hacerse con el poder». Los socios oficialistas hablaron con EL COMERCIO sin querer dar sus nombres por temor a represalias. «Nos han amenazado en persona y por redes sociales. Nos dicen que si hablamos no volveremos a actuar en la agrupación y que si ganan nos echarán», afirmó uno de los socios.

Según explican, José María Oliva es socio desde hace unos nueve meses y desde entonces «ha hecho un gran trabajo como director artístico. Ha conseguido muchos 'bolos' y ha gestionado bien a los artistas. Desde el principio se llevaba muy bien con el vicepresidente y este le ha ido aprobando todos los gastos que ha querido. Gastó cerca de 20.000 euros en una mesa de sonido, pintura... Gastos innecesarios», sentenció otro de los socios.

Hace cerca de mes y medio, la junta directiva decidió modificar los estatutos. «Los redactaron y todos estaban de acuerdo, incluido Oliva, el director artístico», explicaron. En ese momento solicitaron hacer más socios, siete más. Ahora son 79 socios en total. «Acordaron hacerlos después de la junta, pero Oliva lo intentó antes, aunque no tenían la aprobación de la junta ni los avales de dos socios que se necesitan para nuevos inscritos. Y ahí viene el problema», desveló. «Desde entonces empezó a pedir a todo el mundo que votara en contra de los nuevos estatutos. El mismo día de la votación, el domingo 3 de febrero, dimitió a las 12.05 del mediodía, antes de la votación y fue sembrando la duda entre los socios», relataron.

Estatutos rechazados

Posteriormente, los estatutos quedaron rechazados con 30 votos en contra, 27 a favor y 2 abstenciones. Solo votaron 59 socios. «Además, utiliza a la gente en su beneficio. Junto a él dimitieron dos personas más de la junta directiva, su mujer y su hermana. Pero él contabiliza también a Desiderio Sánchez a su favor cuando en realidad Desiderio dimitió casi un mes antes, el 14 de enero, precisamente por no querer formar parte de todo este jaleo», apuntaron.

Ahora, según creen, «lo que pretende Oliva es forzar unas elecciones y eso ya lo tenía planeado. Por eso quería inscribir a esos siete nuevos socios, para asegurarse salir elegido presidente», refirieron. «Es una pena porque esta agrupación tiene una historia de 65 años y estos se la quieren cargar. Si no la cogen ellos prefieren echarla a pique». «Ahora hemos tenido que suspender el festival de hoy porque no queremos problemas. Están engañando a los artistas, malmetiendo y consiguiendo que no quieran actuar. Ya mintieron cuando dijeron que el vicepresidente quiso echar a un hombre que tenía alzhéimer, cuando fue Oliva el que lo pidió».