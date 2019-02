La Agrupación Artística se rompe en dos a causa de los nuevos estatutos José María Oliva (con una carpeta en la mano) y Conchi Iglesias, en primera fila, con otros socios ante la Agrupación Artística. / ARNALDO GARCÍA Cuatro de los siete miembros de la junta directiva dimiten en protesta por la gestión. Ayer les fue negada la entrada a la sede social JOSÉ LUIS RUIZ Miércoles, 6 febrero 2019, 03:02

Un terremoto ha sacudido estos días la Agrupación Artística Gijonesa en la que ha dimitido más de la mitad de la junta directiva. Ayer la ruptura se hizo evidente a las puertas de la agrupación en la sede de la calle Severo Ochoa. «No tienen derecho a prohibirnos la entrada. Somos socios de pleno derecho y queremos ensayar», gritaba José María Oliva, director artístico dimisionario y uno de los portavoces del sector descontento de la entidad.

El pasado domingo se celebró una votación para refrendar los nuevos estatutos promovidos por la presidencia y resultó negativa. Votaron 59 de los 79 socios. 30 votos en contra, 27 a favor y 2 abstenciones. «Los nuevos estatutos quieren limitar la acción de los socios, todo pasa a estar supeditado a la aprobación de la presidencia, hasta los artistas que deben actuar», explicó Oliva. «Hemos dimitido cuatro: el director artístico, Asunción Oliva, tesorera, Desiderio Sánchez, vocal, y yo misma, que era la secretaria. Y lo que queremos es que dimita el resto de la junta», detalla Conchi Iglesias.

Ayer quisieron acceder a las instalaciones para ensayar pero José Manuel Díaz, vicepresidente, no se lo permitió. «Hoy está cerrado, no hay ensayos. Yo soy aquí el responsable y lo que vais a hacer no es ensayar sino una reunión y para eso no está este espacio», les dijo a la puerta de la agrupación.

Díaz afirmó, en declaraciones a EL COMERCIO, que «estas no son formas, yo lo que quiero es hablar con todos los cantantes y artistas y explicarles mi postura. De todos modos no quiero decir más sin hablar antes con mi abogado».

Piden elecciones

El histórico presidente de la Agrupación Artística Gijonesa, José María Toyos, no apareció ayer por la sede social de Severo Ochoa y los concentrados quedaron convocados para un nuevo acto de protesta, que tendrá lugar el próximo viernes, día 8, frente a la agrupación en el que pedirán que se celebre una asamblea extraordinaria para convocar elecciones y renovar la junta directiva.