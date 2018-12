El Albergue Covadonga, fiesta entre amigos

El Albergue Covadonga celebró ayer su tradicional cena anual con más de un centenar de representantes políticos -con la alcaldesa Carmen Moriyón a la cabeza-, patronos de la entidad, empresas colaboradoras, miembros de la asociación vecinal de Laviada, trabajadores, voluntarios y usuarios. Y es que un año más la institución quiso celebrar las fiestas navideñas rodeada de sus amigos. Como novedad, se ofreció a los invitados un 'pincheo' en el patio del albergue para, a continuación, degustar en el comedor un menú compuesto por canapés variados, sopa de marisco, cachopo y dulces navideños.

La directora del albergue, Cristina Avella, indicó que en el centro tienen alojados actualmente 61 usuarios y cuatro familias. Explicó que «hace tres años ampliamos las instalaciones y ahora, aunque hay mucha ocupación, siempre tenemos plazas libres». Además, desde hace dos años también acogen a familias. Avella rechaza que los usuarios causen problemas en el centro: «La convivencia en el albergue es buena; el centro es tranquilo», remarca.

El encargado de dar la bienvenida a todos los comensales fue el presidente del Patronato de la Fundación Albergue Covadonga, Lorenzo Mariñas, quien quiso tener un recuerdo especial para las personas que fallecieron durante este año, como «Carmina Paraja, que fue base del albergue desde su fundación». También quiso agradecer el trabajo diario de los voluntarios, los trabajadores y las Hermanas Terciarias Capuchinas, que son las verdaderas regidoras del centro.

Pero Mariñas no se quiso olvidar de los representantes de los seis partidos políticos presentes en el Ayuntamiento de Gijón y les deseó suerte en las próximas elecciones. Indicó que algunos concejales ya no estarán el próximo año pero apuntó que «esperamos que los que vengan nos traten con el mismo cariño que lo han hecho hasta ahora».

Una buena cena de Navidad no estaría completa sin la música. En esta ocasión la protagonista fue la Coral Polifónica Gijonesa 'Anselmo Solar' (cada año se alterna con la coral del Real Grupo de Cultura Covadonga). Su director, Santi Novoa, dijo que «interpretaremos cinco villancicos muy conocidos para ir metiéndonos en el ambiente navideño». Y así lo hicieron, comenzando por el 'Adeste fideles', que hizo las delicias de todos los asistentes.

No será la única cena especial del Albergue Covadonga durante estas fechas. También las habrá en Nochebuena y Nochevieja, así como las comidas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, pero Cristina Avella apunta que «aún no tenemos cerrados los menús, porque no sabemos qué donaciones tendremos ni qué compraremos». Pero seguro que las firmas colaboradoras se encargarán de que esos también sean días especiales.