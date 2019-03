Pablo Casado presentará a López-Asenjo el martes como candidato del PP de Gijón Alberto López-Asenjo García, en la céntrica calle Begoña. / PURIFICACIÓN CITOULA Entre las prioridades del exsecretario general de Pesca, para quien «es un honor optar a la Alcaldía», figuran retener el talento joven y fortalecer el comercio EUGENIA GARCÍA Sábado, 2 marzo 2019, 03:36

Alberto López-Asenjo, secretario general de Pesca durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido ratificado por Génova como el candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Gijón, tal y como adelantó EL COMERCIO. Iniciará su carrera electoral con el impulso del presidente nacional, Pablo Casado, quien visitará Gijón el próximo martes para respaldar al candidato en un acto público, tal y como hizo con la candidata regional, Teresa Mallada, y el aspirante a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli, a mediados de enero.

«Es un honor que consideren mi candidatura a la Alcaldía de esta ciudad en la que he vivido y con la que tengo un total compromiso», manifestó ayer López-Asenjo después de que Génova ratificase su candidatura, tal y como adelantó este periódico. Más allá de esta escueta declaración, el flamante candidato se mantuvo prudente y declinó ahondar en su futuro programa electoral a la espera de que se produzca tal encuentro. No obstante, la figura de López-Asenjo no es en absoluto desconocida. Nacido en Ávila (donde estaba destinado su padre como veterinario inspector de la Administración del Estado) en 1961, mantiene un fuerte vínculo con la ciudad donde vivió desde los cinco años hasta su adolescencia. Fue en Gijón donde cursó sus estudios, practicó la hípica y conoció a la que sería su mujer. No obstante, desarrolló toda su vida profesional, que le ha llevado a vivir en Madrid, Roma, Bruselas y Marruecos, lejos de la villa de Jovellanos.

Acostumbrado a la negociación y al diseño de estrategias, ámbito este último en el que está especializado como consejero delegado del Instituto Español de Oceanografía -cargo que ocupa desde diciembre de 2018 hasta la fecha-, es un firme defensor del modelo de organización exponencial que requiere una absorción rápida de información para identificar los problemas, aprender pronto y aplicar soluciones disruptivas. Es por ello que en sus equipos siempre se rodea de gente joven con capacidad para trabajar rápido; esquema que se repetirá, lo más seguro, en el equipo que le acompañará en la campaña electoral.

Convencido, asimismo, de que el capital más importante que tiene una ciudad es su juventud, se muestra especialmente preocupado por la crisis demográfica y la emigración juvenil, por lo que entre sus prioridades estará asentar el talento de la gente joven a través de empleo de calidad y proporcionar oportunidades para que puedan tener una formación de excelencia. Fortalecer el valor empresarial de la ciudad, personificado en el pequeño y mediano comercio, es otra de las estrategias que, previsiblemente, seguirá López-Asenjo. Aunque no viva en Gijón, ello no es óbice para que esté al tanto de las necesidades actuales de una ciudad en la que mantiene una residencia que visita a menudo. La distancia, apuntan fuentes cercanas, le permitiría una mayor visión de conjunto.

33 años de servicio público

El flamante candidato del PP a la Alcaldía de Gijón estudió Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid y posee el título de doctor en Farmacología y Toxicología. Con 33 años de servicio público a sus espaldas, fue en 1985 cuando se convirtió en funcionario del Estado al entrar en el Cuerpo Nacional de Veterinarios y un año más tarde se produjo su primer contacto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde entonces, ha ocupado diversos cargos en ese mismo departamento, principalmente ligados a la pesca, con gobiernos tanto socialistas como del PP. En 2002 fue nombrado director general de Estructuras Pesqueras y Mercados, cargo que compatibilizó con la presidencia del Fondo de Regulación y Ordenación de los Mercados Pesqueros (FROM).

Desde 2007 hasta 2011 fue representante permanente adjunto de España ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y después se incorporó al primero de estos organismos como consejero. En 2014 volvió a trabajar para el Estado como consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la representación permanente de España ante la Unión Europea, en Marruecos y Mauritania y finalmente en la embajada de España en París y en la delegación española ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En enero de 2017 se incorporó al equipo de la ministra Isabel García Tejerina como secretario general de Pesca, cargo que mantuvo hasta junio del año pasado, cuando fue cesado tras el cambio de Gobierno por la moción de censura del PSOE.