¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El periodista Juanma Castaño, que este domingo se estrena como articulista de EL COMERCIO. E. C.
Juanma Castaño Periodista deportivo y nuevo articulista de EL COMERCIO

«Si fuera alcalde iluminaría todos los monumentos»

«A Gijón, en calidad de vida, le pongo un ocho. Yo haría una ciudad con menos coches y más cómoda para moverse en bicicleta»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No importan los casi treinta años de profesión, dice Juanma Castaño (Gijón, 1977), periodista deportivo, director y presentador de 'El Partidazo de Cope' y conductor ... de 'Deporte Plus+' en Movistar, quien «jamás» había sentido un «vértigo» como el que le provoca convertirse, desde esta misma semana, en articulista dominical de EL COMERCIO, periódico que lee «a diario» para estar al día de lo que pasa en su ciudad. «Tengo la sensación de que me la juego», confiesa.

