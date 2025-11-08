«Si fuera alcalde iluminaría todos los monumentos»

No importan los casi treinta años de profesión, dice Juanma Castaño (Gijón, 1977), periodista deportivo, director y presentador de 'El Partidazo de Cope' y conductor ... de 'Deporte Plus+' en Movistar, quien «jamás» había sentido un «vértigo» como el que le provoca convertirse, desde esta misma semana, en articulista dominical de EL COMERCIO, periódico que lee «a diario» para estar al día de lo que pasa en su ciudad. «Tengo la sensación de que me la juego», confiesa.

–¿Lo de añadir la prensa escrita y digital a la ecuación radio/televisión es porque le pica el gusanillo o porque le sobra el tiempo?

–Porque me surgió la posibilidad. Pensé: '¿Y quién eres tú para decirle que no a Vocento?'. A lo mejor un día te falta el trabajo y habrás sido un desagradecido en momentos donde te creías que te sobraba. No lo desaproveches.

–¿Cree que con sus artículos va a aumentar seguidores o detractores? Mire que es 'Gijonés del año', a ver si va a poner en riesgo el título...

–Sinceramente, no me preocupa. No tiene que sonar altivo. Es que, si me preocupara de eso no sería capaz de hacer un programa de radio cada noche ni de hacer cualquier cosa en la vida. Hay que superar el temor al que dirán.

–Qué sabrá este chaval que lleva más de veinte años viviendo en Madrid, dirán los 'haters'.

–Sí, los 'haters' pueden decir eso y lo contrario porque, total, nadie les pide cuentas. Un 'hater', por lo general, no tiene la exigencia que tenemos los que respondemos con nombre y apellido a lo que decimos y a lo que firmamos.

–Ahí va un tema para un posible artículo: la retirada, o no, del monumento franquista dedicado a los 'Héroes del Simancas' del Colegio de los Jesuitas, donde estudió.

–Este es un tema supersensible. Yo estudié en ese colegio y puedo decir que nunca me sentí guiado ideológicamente por ese monumento ni por nada. Pero entiendo que si alguien cada vez que pasa por ahí delante considera que se está haciendo un daño a su historia, a su trayectoria familiar, a traumas que han tenido que vivir o que viven, no soy nadie para decir que eso tiene que estar ahí o que hay que quitarlo. Creo que con ese monumento hay que tener el mismo comportamiento que con el resto de monumentos de ese tipo que haya en España.

–Soterrar el tráfico en el Muro. ¿A favor o en contra?

–Me gustaría que no hubiera tráfico en el Muro, lo que no sé es si estamos preparados para soportar una obra de esas características. Y hablo a nivel económico y social. De todas formas, no tengo la sensación de que el Muro sea una arteria insostenible de tráfico. Es verdad que no vivo allí, pero cuando estoy, que encima es en agosto, no tengo la sensación de estar parado allí durante minutos sin moverme, con lo cual habrá que valorar si lo que cuesta y lo que conlleva realmente es necesario.

–¿Lo del fiasco del vial de Jove soterrado habría que haberlo revisado en el VAR?

–(Risas) Lo que hay que hacer es hacerlo de una vez, que los vecinos no tengan que soportar el paso de decenas y decenas de camiones delante de sus casas a diario. Me pongo en la piel de los vecinos de La Calzada. Hay que darles una solución. Ya no es una cuestión estética, es una cuestión de salud.

Peaje del Huerna

–¿A Gijón viene a menudo?

–Menos de lo que me gustaría.

–¿Pagando el peaje del Huerna? –Sí, pago el peaje del Huerna. Lo que pido es que, si se elimina, la autopista no pase a estar en peores condiciones. Porque me ha pasado con otras carreteras de España donde han quitado el peaje y ahora no son ni la sombra de lo que eran. Yo me pregunto si hay alguien que no va a Asturias porque haya ese peaje. Supongo que es una cuestión de ser flexible, de entender a los que lo necesitan para vivir y a los que lo necesitan simplemente para ir de vacaciones.

–Cuando llega a Gijón, ¿qué le huele mejor, el Cantábrico o una buena fabada recién hecha?

–La fabada. Siempre. Soy muy de Cantábrico, pero la fabada se ha convertido en mi plato de referencia. Absolutamente.

–Cerró el Chaflán. ¿A dónde vamos?

–Por suerte hay muchos sitios donde ir. Y muy buenos. El problema es que como el Chaflán ya no va a abrir otro.

–¿Su ritual perfecto cuando vuelve a Gijón?

–Dejar el coche en el garaje y bajar a la calle a pasear sin ir a ningún sitio en concreto o salir a correr un poco por la playa. Me encanta. Todo eso más lo que conlleva Gijón.

–Que es...

–Calorías, calorías y más calorías. Alternar en las sidrerías y disfrutar de la noche de Cimavilla.

–¿Qué es más difícil: aparcar en el centro en agosto o encontrar un tertuliano del Sporting que no empiece la frase con un 'eso ya lo dije yo'?

–Son difíciles las dos cosas, pero aparcar en el centro en agosto creo que es bastante más complicado. Yo en agosto por el centro muevo el coche lo menos posible.

–Imagino la pregunta que más le repiten cuando anda por Gijón: Y el Sporting este año, ¿qué?

–Sí, esa me la repiten mucho. Muchísimo. Y lo que no saben es que yo no estoy tan al día como los compañeros que trabajan allí. Cuando estoy en Gijón hablando del Sporting soy un viandante más. Sé del Sporting lo que me cuentan los periodistas, es decir, lo mismo que sabe el resto de aficionados.

–Pues hoy tampoco se va a librar de la pregunta...

–Creo que el Sporting tiene buen entrenador, un portero espectacular y un tridente de ataque que es de lo mejor de la categoría con Gelabert, Otero y Dubasin. Dicho esto, los mexicanos tendrán que ver si quieren quedarse donde están o apostar un poco más en diciembre y tratar de meterse en la lucha con los de arriba.

No ser fanfarrones

–¿Qué tópico de Gijón o de los gijoneses le gustaría erradicar?

–Lo de que 'como Gijón no hay nada'. Tenemos que presumir de lo nuestro, pero sin ser fanfarrones. Gijón es una ciudad fantástica, pero España y el mundo están llenos de ciudades fantásticas, lo que pasa es que no las conocemos o no las valoramos.

–De cero a 'partidazo de Cope', ¿qué nota le pone a Gijón como ciudad para vivir?

–En calidad de vida le pongo un ocho.

–¿Qué le falta para el sobresaliente?

–Más días de sol y un pelín más de temperatura en algunos meses del año.

–Si fuera alcalde por un día, ¿cuál sería su primera medida populista?

–Tomaría varias. Una sería iluminar los monumentos de la ciudad por la noche. Yo estoy en agosto ahí y de repente un sábado a las doce y pico veo San Pedro apagada. Es algo que no entiendo. Y, por otro lado, haría una ciudad que fuera más cómoda para moverse en bicicleta, impulsaría un transporte más saludable, más verde. Menos coche y más carriles bici. Más vida sana en general.