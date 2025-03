La alcaldesa decide llevar su propuesta sobre la estación en Moreda al consejo de Gijón al Norte

IVÁN VILLAR GIJÓN. Sábado, 6 de junio 2020, 00:13 | Actualizado 02:16h. Comenta Compartir

La alcaldesa de Gijón, Ana González, manifestó ayer su intención de llevar al próximo consejo de administración de Gijón al Norte su propuesta de que la futura estación intermodal se construya en la zona de Moreda, aproximadamente a la altura del viaducto de Carlos Marx, y no junto al edificio principal del Museo del Ferrocarril, como consta en el convenio aprobado hace poco más de un año. «Ayer (por el jueves) estuve hablando de este tema con el presidente del Principado y me falta una conversación con el Ministerio (de Transportes) para tenerlo todo cerrado. Y entonces sí será el momento de hacer una reunión de Gijón al Norte», apuntó. Y añadió que en ella pretende poner sobre la mesa «el planteamiento que estoy haciendo» con respecto a la ubicación de la estación.

Aclaró que «todavía tenemos que aprobarlo también en el Ayuntamiento», aunque consideró que en ese ámbito «las explicaciones ya están dadas, todo el mundo ha tenido acceso al estudio y (el resto de grupos) tendrán que tomar una decisión, porque para eso estamos los responsables políticos». Argumentó que «hay un proyecto con más certidumbres y otro con muchas incertidumbres. Y pueden apostar por uno u otro, pero tendrán que asumir la responsabilidad de su decisión». Añadió que en la reunión del consejo social celebrada esta semana «ni Foro ni PP supieron dar plazos sobre la opción del Museo del Ferrocarril. Y si no lo saben ni ellos, yo no puedo dar las certezas que no tengo».

Tras las reuniones celebradas las últimas semanas con los portavoces municipales, los consejos de distrito y el consejo social, González cree que «no podemos seguir diciendo si ahora el papel está torcido o si a ver si cambia un renglón. Es el momento de tomar decisiones». Consideró además que su postura sí está respaldada por el consenso, «porque aunque hay un grupito pequeño de personas o entidades que se quedan en pedirme que logre uno, ya lo tengo: el consenso es 'proyecto, plazos y presupuesto' y que hagamos la estación ya».

La alcaldesa aseguró además que la publicación del estudio informativo en el BOE ratifica la validez de la declaración de impacto ambiental del proyecto de Moreda e indicó irónicamente que quien quiera más garantías «va a tener que ir a una caja fuerte o a un acorazado».