La alcaldesa defiende «imitar el modelo de Madrid Central» para restringir el tráfico Aurelio Martín, Ana González y Oswaldo Sánchez, durante la reunión en la Alcaldía. / E. C. Recuerda que la Unión Europea «nos pide que, en cuatro años, más ciudades tengamos 'almendras' de ese tipo» IVÁN VILLAR GIJÓN. Sábado, 14 septiembre 2019, 01:42

«La acción a favor del medio ambiente en las ciudades pasa por imitar el modelo de Madrid Central, su objetivo de conseguir zonas de bajas emisiones que vayamos descontaminando». La alcaldesa de Gijón, Ana González, se mostró ayer favorable a establecer en la ciudad áreas en las que el acceso de vehículos esté condicionado a la polución que generen según su tipo de motor y su antigüedad. «La Unión Europea no solo dice que Madrid Central debería mantenerse, sino que tienen que implicarse más ciudades y que en un plazo de cuatro años debemos tener también 'almendras' de ese estilo», argumentó la regidora después de que el jueves el concejal de Movilidad, de IU, asegurara que el Ayuntamiento estudiaría copiar ese proyecto.

«No podemos hacer discursos a favor del medio ambiente y olvidarnos de que eso también tiene que ver con nuestra manera de movernos. Debemos cambiar nuestras costumbres», añadió. Eludió no obstante indicar a qué parte de Gijón afectaría una medida de este tipo. «La Concejalía de Movilidad aún está iniciando los trabajos. No sería prudente decir ahora unas u otras», señaló. Precisamente Madrid Central será objeto de uno de los debates centrales de la Semana Europea de la Movilidad que arranca el lunes. «Van a venir personas que lo han trabajado, para que aprendamos de esas experiencias y ayudarnos a definirlo».

«Gijón no es Madrid»

Desde Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola respondió ayer que «Gijón no es Madrid, que solo ponen como ejemplo por una cuestión ideológica». Añadió que «las soluciones que se den deben adaptarse a nuestra problemática específica, escuchando a vecinos, comerciantes, taxistas, etcétera». También el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, destacó que «Gijón no posee las circunvalaciones que hay en otras grandes ciudades que permiten reorganizar el tráfico», así como que «el principal problema de contaminación de la ciudad no viene de los turismos». Indicó que «la mejor acción es que el Gobierno central acabe el metrotrén».

Ángeles Fernández-Ahuja, del PP, pidió que las medidas que se adopten «no estrangulen la actividad comercial» y señaló que «si lo que se busca es efectividad y no acciones populistas, que exijan al Gobierno que realice el nuevo acceso a El Musel para eliminar el tráfico pesado de Príncipe de Asturias». Para Eladio de la Concha, de Vox, «sería un grave error y agravaría los problemas para aparcar de quienes viven en el extrarradio y trabajan en el centro. No hay ningún problema que lo justifique».

Laura Tuero, de Podemos, sí cree que Gijón debe apostar por crear zonas de bajas emisiones, «sin olvidar que el problema de la contaminación no se debe a un solo motivo».