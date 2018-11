La alcaldesa defiende que «prácticamente» se repitió el listado de años anteriores

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, atribuyó ayer a la recomendación de la Sindicatura de Cuentas los cambios en el modo de actuar del Ayuntamiento con respecto a la iluminación navideña. Quiso precisar, en primer lugar, que el Consistorio ya «pagaba las luces de Gijón». Recordó que, antes, quienes querían que su calle estuviese iluminada abonaban unos «60 euros. Con ese dinero que recaudaba la Unión de Comerciantes lo que se hacía era contratar a personas para que hicieran ese trabajo, muy laborioso: ir viendo comercio a comercio si estaban interesados». En función de ello, se elaboraba la lista de calles iluminadas. Pero, insistió, «las luces las pagaba el Ayuntamiento de Gijón».

Ahora, explicó, las cosas han cambiado y «el modelo es una contratación pública. Desde intervención se nos informa de que no puede haber más adendas ni cuestiones colaterales a ese contrato, el Ayuntamiento es pagador único y lo tiene que gestionar de esa manera». Y lo que se optó por hacer, según defendió, fue «prácticamente replicar» el listado de calles iluminadas de años anteriores.

Se defendió de las críticas que acusan al equipo de gobierno de no atender a criterio alguno en la elección y coincidió con los comerciantes en que «es evidente que es un revulsivo y que un Ayuntamiento debe colaborar a la dinamización del comercio». Como «todas las calles no pueden estar», amplió, el criterio aplicado fue su «peso comercial» y «la representación de los barrios». No obstante, sí reconoció algunas diferencias con respecto a otras navidades, para evitar que vías del calado de Manuel Llaneza, Pablo Iglesias, la avenida de la Costa o Constitución permanecieran desnudas: «Se ha cuidado que las rotondas de acceso y las arterias principales estén iluminadas, pero en el grueso de las calles se replican años anteriores».

Si lo realizado no ha resultado satisfactorio, señaló, «hay que sentarse y replantearlo». Eso sí, siempre respetando «el margen de maniobra que permitan los pliegos». Por su parte, concluyó, «no hay empeño en ninguna cuestión especial».