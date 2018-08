La alcaldesa se desmarca de la suspensión del acto por los 50 años del Pueblo de Asturias Retirada del nido de avispa en la bolera del Pueblo de Asturias, ayer por la mañana. / A. AUSÍN La atribuye a la concejala de Cultura, Montserrat López, quien remite a la «versión oficial» que apunta a un nido de avispa asiática I. VILLAR / C. DEL VALLE GIJÓN. Martes, 7 agosto 2018, 02:34

«Para ese tema, pregunten en la Concejalía de Cultura, que es quien convocó y desconvocó aludiendo motivos técnicos y es a quien le corresponden las explicaciones pormenorizadas». Con estas declaraciones, Carmen Moriyón se desmarcaba ayer de la sorpresiva cancelación del acto de celebración del cincuenta aniversario del Muséu del Pueblu d'Asturies que debía haberse celebrado el pasado sábado. Y a quien remitía, la edil Montserrat López, rechazó hacer declaraciones al respecto, limitándose a señalar únicamente que «la versión que hay es la oficial». Esto es, la que atribuyó la suspensión del evento por la presencia de un nido de avispa asiática en el recinto.

La alcaldesa, quien restó importancia a la polémica creada en torno a esta cuestión -«no me parece un asunto de actualidad»-, respondió también a las críticas a su presencia en el Descenso Internacional del Sella, tras la que algunos miembros de la oposición creen ver la verdadera razón de la suspensión del acto en el Tendayu, que coincidía en el tiempo con la fiesta de las piraguas. «Si hay dudas de por qué la alcaldesa de Gijón acudió a Ribadesella, podrán encontrar una página escrita por mí en la revista del evento. Porque conviene recordar que el Ayuntamiento de Gijón es patrocinador oficial del Sella».

Moriyón negó además estar dejando de lado sus compromisos con la ciudad a causa de su anunciada candidatura a la presidencia de Foro y su hipotética elección como candidata a la Presidencia del Principado. «Hoy (por ayer) estoy aquí homenajeando a Jovellanos, ayer (por el domingo) estaba en el de Los Locos en el Botánico, antes en la regata de El Gaitero, el sábado en la Feria... Estoy con asuntos del Ayuntamiento y, cuando no lo hago, me relaciono con mis compañeros de partido, que es lo que me toca y lo que se hace en todos los partidos. Pero es un tiempo que no se resta en modo alguno a la Alcaldía».

Las explicaciones dadas hasta el momento sobre la cancelación del acto del Pueblo de Asturias no convencen a la oposición, que pide aclaraciones más convincentes e incluso responsabilidades políticas. Ayer mismo el grupo socialista solicitó por registro la convocatoria de una comisión extraordinaria de Cultura para que la concejala del ramo dé argumentos «creíbles» que justifiquen tanto la suspensión del evento como su comunicación a última hora (las 22.30 del día anterior) a participantes e invitados. «Fue una falta de respeto a muchas personas, instituciones y entidades. Y en tres días han dado tres explicaciones distintas sobre la causa por la que se canceló. Queremos que se aclaren los verdaderos motivos, que intuimos que se alejan mucho de las causas técnicas y tienen que ver más con los intereses políticos de la señora alcaldesa», señaló la concejala Lara Martínez.

Atentado a la cultura

Mario Suárez, de Xixón Sí Puede, consideró por su parte que la cancelación «fue un atentado a la cultura asturiana y una falta de respeto a la familia de Luis Adaro y a los colectivos culturales y musicales que estaban citados. Alguien debe dimitir». Añadió que todas las explicaciones dadas hasta el momento, «se han demostrado falsas, especialmente la última, pues diferentes personas verifican que el nido de avispas fue localizado después de la hora a la que estaba prevista la celebración del aniversario. Solo han lanzado falsedad tras falsedad, con cuatro mentiras en dos días».