La alcaldesa, dispuesta a cambiar el proyecto del grado de Deporte «si me lo piden»

La alcaldesa de Gijón, Ana González, se mostró ayer dispuesta a cambiar la oferta presentada a la Universidad de Oviedo para que la ciudad se haga con el grado de Deporte. Aseguró que había mantenido el proyecto presentado por el anterior equipo de gobierno y que «no hemos cambiado ni una coma». Pero apuntó: «¿Qué quieren, que haga otra oferta? Que me lo digan y lo hacemos, pero no me lo ha pedido nadie». La oferta gijonesa consistía en «aulas en la Laboral, utilizar nuestras instalaciones del Este al Oeste en función de las especialidades, un millón de euros en cuatro años y, además, que las clases se dieran por la tarde para que las instalaciones deportivas fueran utilizadas por la mañana». Y apostilló: «Estoy convencida de que si yo cambiara algo de eso sería terrible».

Ana González recordó que la decisión es de la Universidad de Oviedo y aclaró que si se aportan «las instalaciones que la Universidad quiere y necesita» la inversión del Consistorio gijonés sería de algo más de un millón de euros, pero sin instalaciones superaría los diez millones. Sobre si existen esas aulas en la Laboral, Ana González dijo que «deberían preguntar al Principado, a quien hizo el proyecto, que supongo que lo habrá mirado. Yo no he revisado la propuesta, no la he puesto en duda. Si el anterior equipo de gobierno dice que hay aulas, entiendo que corresponde a un estudio con el número de alumnos», aseguró.

Las razones o el dinero

Por su lado, el equipo de gobierno de Mieres explicó ayer que seguirá reclamando el grado de Deportes para el campus de Barredo, «el más moderno de Asturias, que se ha convertido también en la 'Cenicienta' de la Universidad de Oviedo». El Consistorio del Caudal respondía de este modo a las declaraciones de anteayer del rector, Santiago García Granda, quien apuntaba la necesidad de que aportara financiación si quiere que estos disputados estudios se implante en el concejo. Desde el equipo de gobierno local se mostró «sorpresa» por estas palabras y dejó claro que «el Consistorio no va a participar en ninguna subasta».

«Pensábamos que en la Universidad importaban más las razones que el dinero», reflexionó de forma crítica. El equipo de gobierno mierense, de IU, recuerda que fue el propio rector quien anunció en su momento que el grado se implantaría en Mieres.

«La tragedia es que el campus de Mieres siga medio vacío 17 años después de su inauguración», lamentó el equipo de gobierno local, el cual avanzó que seguirá reclamando, junto a toda la Corporación y la sociedad mierense, esta titulación universitaria para el municipio «por una cuestión de instalaciones, de equilibrio entre campus y de justicia».