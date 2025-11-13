El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Protesta vecinal del pasado lunes en El Natahoyo durante la inauguración de la capilla de San Esteban. Damián Arienza

La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga

Asegura que «el contexto de crispación» impide la reubicación temporal en El Natahoyo con seguridad y dignidad tanto para usuarios como vecinos

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:10

El traslado temporal del Albergue Covadonga al Hogar de San José, en El Natahoyo, queda en suspenso. La alcaldesa Carmen Moriyón asumirá personalmente la ... responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para que esa reubicación se haga en unas condiciones de seguridad y dignidad tanto para las personas usuarias de ese recurso como para los vecinos del barrio receptor. La regidora considera que «el contexto de crispación actual» impide que el traslado a las dependencias del Hogar de San José, tal y como se había planificado desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales, se lleve a cabo en esas circunstancias.

