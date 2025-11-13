La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga

El traslado temporal del Albergue Covadonga al Hogar de San José, en El Natahoyo, queda en suspenso. La alcaldesa Carmen Moriyón asumirá personalmente la ... responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para que esa reubicación se haga en unas condiciones de seguridad y dignidad tanto para las personas usuarias de ese recurso como para los vecinos del barrio receptor. La regidora considera que «el contexto de crispación actual» impide que el traslado a las dependencias del Hogar de San José, tal y como se había planificado desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales, se lleve a cabo en esas circunstancias.

Moriyón ha hecho este anuncio mediante la publicación de un vídeo donde relata «el violento y desagradable» episodio que vivió en primera persona el lunes pasado en El Natahoyo. La alcaldesa se refiere al encontronazo con el grupo de manifestantes exaltados que, pese a contar con escolta policial, la siguieron a ella y a varios concejales desde la inauguración de la capilla de San Esteban hasta las puertas del Ayuntamiento al grito de consignas como «Pa' Somió», «Moriyón dimisión» o «Mentirosos».

La alcaldesa asegura en el vídeo que «ha pensado mucho» enlas personas destinatarias del odio de los promotores de dicha protesta contra el traslado del Albergue Covadonga a El Natahoyo y afirma que le «preocupa». «No puedo entender el odio de fondo», señala.

«Todo lo que rodea a este traslado se ha construido de mentiras, de odio y de silencio». Alude por ejemplo Moriyón al bulo que circula de que «hay un pacto secreto para hacer pisos de lujo« en el edificio del actual Albergue en Laviada frente a la realidad que es que este equipamiento se reformará de forma integral, con una inversión de cinco millones de euros, «para seguir donde está». La regidora reivindica este proyecto y dice que le «enorgullece» porque supone transformar ese recurso en «un lugar más digno para los usuarios y los vecinos».