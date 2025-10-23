La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, con los desalojados por el incendio del Monte Areo

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:53 Comenta Compartir

Nada más conocerse la noticia del incendio en el Monte Areo, se montó un centro de crisis en Gijón en la antigua Comisaría de la Policía local. La alcaldesa, Carmen Moriyón, y un representante de las fuerzas de seguridad estaban al frente. Además, se desplazaron a Monteana para apoyar a los vecinos desalojados y conocer sobre el terreno las labores de extinción.

Desde el Ayuntamiento de Gijón se informó que, tras la recomendación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de la Policía Local, la Alcaldía procedió a la activación del Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Gijón en su Nivel 2, a convocar al Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) en el centro de control de la Policía Local, a movilizar al personal municipal necesario para afrontar la emergencia y a dar cuenta de la activación del Plan a los servicios municipales y al Principado de Asturias.