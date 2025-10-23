El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carmen Moriyón, en Monteana.
Carmen Moriyón, en Monteana. Damián Arienza
Incendio forestal en Gijón

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, con los desalojados por el incendio del Monte Areo

La alcaldesa de Gijón se desplazó al colegio Monteana, donde fueron trasladados los vecinos evacuados

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:53

Comenta

Nada más conocerse la noticia del incendio en el Monte Areo, se montó un centro de crisis en Gijón en la antigua Comisaría de la Policía local. La alcaldesa, Carmen Moriyón, y un representante de las fuerzas de seguridad estaban al frente. Además, se desplazaron a Monteana para apoyar a los vecinos desalojados y conocer sobre el terreno las labores de extinción.

Desde el Ayuntamiento de Gijón se informó que, tras la recomendación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de la Policía Local, la Alcaldía procedió a la activación del Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Gijón en su Nivel 2, a convocar al Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) en el centro de control de la Policía Local, a movilizar al personal municipal necesario para afrontar la emergencia y a dar cuenta de la activación del Plan a los servicios municipales y al Principado de Asturias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  4. 4 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  5. 5 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  6. 6 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  7. 7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias
  10. 10 Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, de baja médica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, con los desalojados por el incendio del Monte Areo