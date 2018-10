La alcaldesa de Gijón advierte: « Si no se firma el convenio del plan de vías en octubre nos tendrán enfrente» Pilar Vázquez, gerente de Emulsa, Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, y Fernando Lastra, consejero de Infraestructuras. / Carolina Santos Asegura que llegar al consenso de una inversión de 800 millones para solucionar la situación de la principal infraestructura de la ciudad «costó mucho esfuerzo como para que ahora no se dé una salida» LETICIA ÁLVAREZ Gijón Martes, 16 octubre 2018, 12:30

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, asegura que si el Ministerio de Fomento no firma el convenio del plan de vías antes de que termine el mes «nos tendrán enfrente». En una entrevista en la RPA, Moriyón sostiene que el ministro José Luis Ábalos «no puede doblegar la voluntad de los gijoneses» y mucho menos aún «ante un consenso que costó mucho esfuerzo conseguir y que supondría 800 millones de euros de inversión» en la principal infraestructura de la ciudad.

La alcaldesa, que ha asistido este martes a unas jornadas organizadas por Emulsa, donde ha coincidido con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, asegura que solucionar la parálisis del plan de vías «es una cuestión de voluntad política», no así la depuración de las aguas de la playa de San Lorenzo, porque «es un tema que está judicializado y hasta que no haya una sentencia firme no habrá una solución clara». Es más, la alcaldesa es pesimista al respecto y considera que «será un problema eterno porque los vecinos siempre van a recurrir». Sobre su papel como concejala de Medio Ambiente asegura que «solo puedo pedir al Ministerio de Medio Ambiente que nos dé una solución y en esas estamos».

Respecto a su posición como candidata de Foro a la presidencia del Principado y a una posible alianza con el PP si los resultados no son del todo positivos para la formación, Moriyón aseguró que «es muy pronto para abordar ese asunto y nosotros, como es lógico, salimos a ganar».

