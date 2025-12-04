La alcaldesa de Gijón insta al Ministerio de Transportes a aclarar si apoya acceder a El Musel por Aboño «Si le enseño a Óscar Puente los camiones lo entendería, por eso necesitamos que venga», dice en una jornada con una nueva manifestación en La Calzada

«No soy muy optimista. No hay noticias del Ministerio de Transportes, y eso es lo peor», lamentó ayer la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, con respecto a los planes para liberar la avenida del Príncipe de Asturias del tráfico pesado que entra y sale de El Musel. Durante un encuentro con la redacción de EL COMERCIO en la caja escénica del Teatro Jovellanos, definió la cancelación de las obras del vial de Jove como «la mayor sombra» de este mandato y urgió al departamento que dirige el ministro Óscar Puente a arrojar luz sobre «cómo sacar los más de mil camiones al día que circulan por La Calzada».

La regidora destacó el «enfado» ministerial por la negativa a aceptar un vial en superficie como alternativa al proyecto cancelado del túnel e indicó que, pese a la disposición del Principado a liderar la búsqueda de una solución, «seguimos sin saber qué opina el Gobierno central sobre la propuesta del acceso por Aboño, que no es una cuestión menor. Me falta que el Ministerio me diga: estamos trabajando en ello y va a ir por ahí». Explicó que si bien hasta ahora su relación para tratar este asunto había sido con el secretario de Estado, José Antonio Santano, «en quien vi cero entusiasmo», hace quince días remitió una carta directamente al ministro Óscar Puente, de quien no ha recibido aún respuesta.

«Ante un problema de salud para los vecinos de La Calzada y para todo Gijón, no dicen nada, no se comunican», lamentó. Y verbalizó varias preguntas: «¿Van a sacar los camiones del centro de la ciudad? ¿Sigue estando garantizada la financiación que decían que reservaban para Gijón y que no vemos figurar en ningún sitio?». En este tiempo, añadió, «la única señal» que ha llegado a los servicios municipales ha sido «un papelito con muchas generalidades, y como con pocas ganas, diciendo que se estaba estudiando la viabilidad de Aboño, y preguntando qué tenían que decir». Y ante un plan «de trazo grueso» señaló que «lo que decimos es que nos parece bien que vayan por ahí, pero que no metan los camiones por delante de El Muselín, Portuarios y Pescadores y que se limiten al ámbito portuario, porque con el vial de Jove enchufaban ya con la terminal de contenedores».

Apelando a su anterior condición de alcalde –«solo le saludé una vez, en una ocasión que el Sporting jugaba en Valladolid»–, Moriyón consideró que si Óscar Puente viera en primera persona lo que supone el problema del tráfico pesado para Príncipe de Asturias, así como la situación del 'solarón', «estoy segura de que entendería lo que le pedimos. ¿Cómo no lo va a entender? Por eso necesitamos que venga».

Una carga insoportable

Para reclamar que los camiones salgan de La Calzada el movimiento vecinal volvió a manifestarse ayer en Cuatro Caminos, concentración que después se desplazó hasta los accesos a El Musel. «La Calzada no puede seguir siendo la autopista de la contaminación y el peligro», destacó durante la lectura de un manifiesto Rocío Álvarez, codirectora de Mar de Niebla, quien exigió «una solución real y urgente que nos libere de esta carga insoportable».