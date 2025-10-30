El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Moriyón, Santano y Alejandro Calvo en una comparecencia en marzo tras el consejo de Gijón al Norte. José Simal

La alcaldesa de Gijón asegura que «no vamos a ver nada» del vial por Aboño porque «el Ministerio no tiene intéres ninguno» en el proyecto

Carmen Moriyón señala que la respuesta ante la reclamación para suprimir el peaje del Huerna demuestra que «el Principado no tiene interlocución con Madrid»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:38

Comenta

Un día después de la reunión de la mesa de trabajo del Consejo Social, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se alineó con el ... escepticismo expresado por los vecinos de la zona oeste. En una entrevista en Cope Gijón se sinceró al asegurar que «yo creo que no vamos a ver nada» de la alternativa de vial al Puerto por Aboño porque el Ministerio de Transportes, que es el encargado de estudiar su viabilidad, «no tiene interés ninguno» en este proyecto. «Todos conocemos la precariedad en la que está instalada el Gobierno de la Nación y ahora tiene otros intereses que vemos todos los días y esto no les importa», señaló.

