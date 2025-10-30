La alcaldesa de Gijón asegura que «no vamos a ver nada» del vial por Aboño porque «el Ministerio no tiene intéres ninguno» en el proyecto
Carmen Moriyón señala que la respuesta ante la reclamación para suprimir el peaje del Huerna demuestra que «el Principado no tiene interlocución con Madrid»
Gijón
Jueves, 30 de octubre 2025, 06:38
Un día después de la reunión de la mesa de trabajo del Consejo Social, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se alineó con el ... escepticismo expresado por los vecinos de la zona oeste. En una entrevista en Cope Gijón se sinceró al asegurar que «yo creo que no vamos a ver nada» de la alternativa de vial al Puerto por Aboño porque el Ministerio de Transportes, que es el encargado de estudiar su viabilidad, «no tiene interés ninguno» en este proyecto. «Todos conocemos la precariedad en la que está instalada el Gobierno de la Nación y ahora tiene otros intereses que vemos todos los días y esto no les importa», señaló.
«No hay un compromiso político. Huyen de esta comunidad», aseveró, al tiempo que remarcó que tampoco hay presupuesto con partidas concretas para ningún primer tramo o primera fase del nuevo vial. Reconoció que desde que se produjo el fiasco con el vial de Jove ha tenido varias veces«las ganas de romper con todo porque estás viendo que te engañan, pero no puedo hacerlo porque tengo que estar hasta el final peleando porque las cosas salgan».
Moriyón afirmó que un año después del carpetazo al vial de Jove, «un fraude electoral», y de que el consejero de Movilidad le explicase la propuesta alternativa al secretario de Estado, José Antonio Santano, «no es verdad que se haya avanzado». «No es cierto porque el Ayuntamiento recibió hace 15 días una solicitud de información para estudiar una posible alternativa de un vial por Aboño todo un año después», criticó.
Al Principado le reprochó «algunas deslealtades flagrantes, una parte de incapacidad y que no tiene interlocución con el Ministerio de Transportes, a la vista del remazo que recibió con la respuesta a la reclamación para suprimir el peaje del Huerna». Moriyón reiteró que, tal y como se comprometió ante el Consejo Social, «voy a dirigirme de nuevo al Ministerio de Transportes para preguntarles en qué punto está y el grado de entusiasmo con esta nueva alternativa, porque de su boca no hemos oído nada», apostilló.
Indignación vecinal en Carreño
La Asociación de Vecinos El Filandón de Carrió manifestó ayer su «indignación» por la exclusión de los representantes vecinales del concejo vecino en la mesa de trabajo sobre el vial de Jove. «Consideramos vergonzoso que Gijón pretenda, una vez más, esconder su basura al otro lado de la montaña de la zona oeste», recriminó. «Gijón dispone de infraestructuras, presupuestos y terrenos suficientes para organizar y redistribuir su tráfico interno para desviar el tráfico pesado hacia la ZALIA y la autopista. No corresponde a Carreño asumir más camiones, residuos, carbón, molestias y accidentes», enumeró.
Los vecinos de la zona oeste volverán a salir a la calle el miércoles con una protesta en Cuatro Caminos
Los vecinos de la zona oeste, y más concretamente los de La Calzada, volverán a salir a la calle el próximo miércoles, 5 de noviembre, ante la necesidad que ven de «presión y empuje» para que el Ministerio de Transportes ofrezca una alternativa que permita, a corto o medio plazo, retirar el tráfico pesado del barrio. La protesta, una concentración vecinal, será en Cuatro Caminos a las 18.30 horas. Lo avanza el presidente de la asociación 'Alfonso Camín', Carlos Arias, que salió de la reunión del Consejo Social con la sensación de que la propuesta de nuevo vial por Aboño es «una entelequia sin plazos ni partida presupuestaria que requiere de un acto de fe». Los vecinos de La Calzada organizarán hoy una charla-coloquio en su sede vecinal que lleva por título '¿Y ahora qué? Un años después del vial de Jove' con representantes vecinales históricos y del sector del transporte.
Por otra parte, la junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) se reunirá el próximo lunes para consensuar un calendario de vuelta a las movilizaciones que pretende, según su presidente Manuel Cañete, «dar una respuesta unitaria al Ministerio de Transportes como sociedad y ciudad ante un problema muy serio, porque lo que ocurrió en marzo de 2024 con el desestimiento del vial de Jove fue muy grave». «Es poco serio lo que hizo Calvo en la reunión del martes de venir a decir 'yo hice mi labor y esto queda en manos del Ministerio'», criticó.
