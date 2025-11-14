«La alcaldesa de Gijón ha visto que el traslado del Albergue Covadonga se hizo mal desde el principio»

Los vecinos valoran la decisión de Carmen Moriyón de buscar una solución de «consenso» para la mudanza temporal de los usuarios

Hay alivio, pero también cierta desconfianza. La decisión de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, de dejar en el aire el traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga al Hogar de San José y asumir personalmente la búsqueda de un consenso con los vecinos de El Natahoyo ha calmado las aguas en el barrio, que vivió con profunda preocupación la medida adoptada unilateralmente por el gobierno local. Pero el rechazo vecinal sigue firme.

«Tienen que llevarlos a otro sitio. El Natahoyo ya está bastante castigado y esto, precisamente ahora que están tratando de recuperarlo un poco, lo va a perjudicar aún más», sostiene Julio César Vázquez, que a sus 93 años presume de ser uno de los vecinos más longevos nacidos en El Natahoyo.

Más contundente aún se expresa Rosa García, también vecina de la zona. «A mí parezme fatal porque están aquí los críos del Hogar de San José», expone. «Que habrá buenos, habrá malos y habrá de todo, pero qué quieres que te diga... La alcaldesa está viendo ahora que lo hizo mal desde el principio», asevera.

También celebra su decisión Pablo Cabal, padre de mellizos que ayer paseaba con sus pequeños, de apenas unos meses, delante de las instalaciones del Hogar de San José. «Me parece bien porque, lo primero, es buscar un consenso con los vecinos, que somos los que vamos a sufrir el traslado en una zona con colegios, institutos e, incluso, una zona de scouts», apunta. Sobre todo «ahora, que se va a revalorizar el barrio y está más tranquilo, choca esta medida tomada tan a la trágala viendo lo que hay ahora mismo en el Albergue, que no es algo de buen gusto».

Sobre la posibilidad de dispersar a los usuarios en pequeños dispositivos, considera que sería «mover el problema y repartirlo», una solución que no ve objetiva ni sencilla.

«No se puede anticipar»

Pero no todas las opiniones son unánimes. En el lado contrario, Paloma García aboga por una mirada más amplia y empática. «Nadie quiere tener cerca ese tipo de instalaciones, pero en algún sitio tienen que vivir. Tienen derecho a hacer su vida», expresa. Respecto al debate de concentrar o dispersar los recursos, asegura que apoyará «lo que sea mejor para ellos y más eficiente para la gestión», dado que «niños hay en todas partes y todos tenemos derecho a una vida digna», concluye.

Ramón Ribera, por su parte, prefiere no entrar en valoraciones políticas, aunque no era reacio al traslado. «Muchos dicen que esa gente solo va a traer follones y líos, pero tampoco se puede anticipar. Habrá de todo», sopesa.