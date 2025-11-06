La alcaldesa insta a las empresas de economía azul a que «elijan Gijón» «Aquí encontrarán suelo y espacios flexibles, y una administración que empuja pero acompaña», afirma Carmen Moriyón en la XXIII Conferencia Internacional de Parques Científicos

«Elijan Gijón». Fue la invitación que realizó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a más de un centenar de empresas, centros y entidades vinculadas con la economía azul. Lo hizo en el marco de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), celebrada este jueves en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón bajo el lema 'Economía Azul 5.0: Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral'. Dicha conferencia se enmarca en los actos organizados por Gijón Impulsa para conmemorar el 25 aniversario del Parque Científico y Tecnológico.

Fue precisamente en este escenario donde la regidora detalló el proyecto de futuro en el que se encuentra enmarcada la ciudad de la mano de Naval Azul: «es nuestra gran apuesta por la economía azul y por saldar una deuda con la zona oeste de Gijón a la que como ciudad llegamos con demasiado retraso», reconoció. «Queremos que ese retraso se convierta en una oportunidad en cohesión, en empleo, en actividad, en vida urbana y orgullo de barrio frente al mar». Habló Moriyón de convertir un antiguo suelo industrial «en un polo innovador abierto a la ciudadanía con una ordenación que libera el frente al Cantábrico para espacios verdes y paseo público y que conecta mejor con el barrio de El Natahoyo».

En esta ciudad, señaló la alcaldesa, «encontrarán suelo y espacios flexibles. Una administración que empuja pero que acompaña, y un tejido local que suma». Naval Azul «vincula orgullo de identidad y horizonte de futuro, honra una tradición industrial y marinera, la que forjó nuestros barrios como El Natahoyo o Cimavilla. Y la conecta con nuevas profesiones, nuevas empresas y nuevos saberes. Es la mejor manera de decirles a nuestros niños y niñas y a la juventud que en su ciudad hay oportunidades para desarrollar carreras tecnológicas, científicas y creativas, sin renunciar a vivir junto al Cantábrico».

Más de un centenar de representantes del ecosistema innovador nacional e internacional se dieron cita estos dos últimos días en Gijón en la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de APTE. Entre los asistentes, estuvieron el viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo; y el director general del CDTI, José Moisés Martín Carretero, y el presidente de APTE, Felipe Romera.

Pumariega destaca el potencial de Gijón al apostar «por un sector innovador y en pleno crecimiento» La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Turismo y Empleo, Ángela Pumariega, realizó un pormenorizado repaso por los 25 años del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, remontándose a su pasado, pero también a su prometedor futuro, de la mano de la ampliación y de todos los nuevos proyectos vinculados a dicho crecimiento. «Un futuro que para Gijón consideramos que va a ser azul, una sociedad abierta al conocimiento pero también al mar», indicó. Pumariega recordó que la economía azul ya deja en Gijón más de 15.700 puestos de trabajo, es decir, casi un 16% de todo el empleo que se genera en la ciudad. La viceconsejera se mostró confiada en el crecimiento del sector de la economía azul y de ahí, la importancia por la apuesta que está realizando Gijón para potenciarlo. Clara ejemplo de ello, indicó, es el proyecto de Naval Azul en los antiguos astilleros industriales de Naval Gijón. El Parque Científico Tecnológico de Gijón celebra su 25 aniversario «consolidado como el gran motor de desarrollo económico, social y tecnológico de Asturias». Desde su inauguración en el año 2000 ha crecido hasta albergar más de 220 empresas y 6.000 profesionales, con una facturación conjunta superior a los 1.750 millones de euros. El Parque es el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, espacio donde conviven la ciencia, la tecnología y el arte, y que actualmente afrenta una ampliación de 218.000 metros para acoger nuevas iniciativas de base innovadora. La ponencia inaugural en la Conferencia Internacional de Parques Científicos del país corrió a cargo de Susana Pinheiro, directora de desarrollo empresarial en UPTEC-Universidade do Porto, con una charla sobre 'Innovación y Economía Azul: El modelo UPTEC y su impacto regional'.