La alcaldesa pide «no demonizar» los patinetes, pero ve necesario «ser ágiles» en su regulación Dos monopatines, con un par de ocupantes en cada vehículo, algo que está prohibido, por el carril bici del Muro . / JUAN CARLOS TUERO El Ayuntamiento solicita a la empresa que los alquila en la calle su licencia de actividad y de ocupación del espacio público IVÁN VILLAR / SENÉN MORÁN GIJÓN. Viernes, 9 agosto 2019, 01:04

El grave accidente en el carril bici del Muro entre un patinete eléctrico y un ciclista, que acabó con este último en el hospital, ha avivado el debate sobre el espacio que debe ocupar en la ciudad este medio de transporte y las condiciones que se deben poner a su circulación. No existe ninguna norma clara al respecto, más allá de una instrucción de la Dirección General de Tráfico publicada en 2016 que les identifica formalmente como «vehículos» y, como tal, prohíbe su circulación por las aceras y otros espacios reservados para los peatones. «Los usuarios de estos patinetes deben ser conscientes de que no pueden ir por las aceras, e intentaremos dentro de nuestros medios y posibilidades que no lo hagan», apuntó ayer el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín.

El edil, que ayer mantuvo una reunión sobre este asunto con el edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, y con responsables de la Policía Local, pidió a quienes «conciencia y sentido común» para salvaguardar la seguridad de los peatones y la suya propia. Para circular por los carriles bici no existe esa restricción, más allá de las «dudas» para espacios como la acera bici de Poniente, uno de los puntos de más conflicto. La intención del Ayuntamiento es fijar una regulación específica para este tipo de vehículos en la nueva ordenanza de Movilidad, cuya elaboración podría llevar un año, según apuntó esta semana el propio concejal de Movilidad.

La alcaldesa, Ana González, admitió que a la burocracia le cuesta seguir los ritmos de la tecnología y de los cambios sociales. «La manera de moverse de la gente es verdad que está cambiando en un plazo muy corto. Y aunque no sea un fenómeno propio de Gijón, es como si aquí hubiera habido una especie de erupción de volcán que obliga al Ayuntamiento a ser ágil en el ajuste de las ordenanzas para contemplar estos nuevos modos de transporte».

Tras desear «un pronto restablecimiento» al ciclista herido, que ya ha recibido el alta hospitalaria, la alcaldesa apuntó que la necesaria regulación de estos vehículos no debe suponer la renuncia a ellos como una nueva oportunidad para la movilidad. «Los patinetes son un buen sistema de transporte y es estupendo que los haya. No se trata de demonizarlos, porque la mayoría de los usuarios hacen un uso responsable. Pero pasa con otros vehículos. También hay coches que atropellan. El problema es cómo las personas usamos las máquinas».

La regidora puso como ejemplo el accidente del miércoles en el que el conductor del patinete, que viajaba acompañado de una mujer embarazada, «iba haciendo zigzag y a una velocidad que sabía que era excesiva. Hay cosas básicas que todo el mundo debe saber, como que conducir cualquier vehículo exige responsabilidad y cuidado. En este caso hubo dos personas que no cumplieron las normas de tráfico». Aunque la presencia de patinetes eléctricos es un fenómeno que ha venido creciendo, hace un mes se disparó con el desembarco en Gijón de un sistema de alquiler por minutos, similar al que ya venía funcionando en otras ciudades, que puso en la calle un centenar de vehículos a disposición de cualquier usuario. Uno de ellos fue el que protagonizó el accidente del Muro. La alcaldesa y el edil de Movilidad anunciaron que el Ayuntamiento acaba de solicitar a la empresa responsable de este servicio toda la documentación necesaria para «comprobar» si dispone de las oportunas licencias de actividad y de ocupación del suelo, entre otros permisos. Esta empresa utiliza los aparcabicis de la ciudad a modo de estaciones, ya que son los únicos puntos donde el sistema permite activar y desactivar los patinetes. «Están usando un aparcamiento que es para bicicletas», remarcó la alcaldesa, quien indicó que «si algo pensado para una cosa se usa arbitrariamente, sin comunicarlo al Ayuntamiento ni sacar las licencias pertinentes, se estaría haciendo un uso indebido. Sería un caos que cada uno de nosotros desarrollara un sistema de transporte, llegáramos y lo pusiéramos en la calle sin más».

En Podemos la concejala Alba González consideró que «bajo ningún concepto deberían usarse estos espacios para fines lucrativos. Sería inaceptable que una vecina con su bicicleta o patinete no tenga sitio en ellos porque una empresa se está ahorrando así el dinero de poner sus propias plataformas». Reby y Tucycle aseguran que tienen «todo en regla» y que el uso de los patinetes obliga a cumplir una serie de normas de seguridad, como no viajar más de una persona, por lo que no descartan adoptar medidas contra el infractor. Añaden que la velocidad de sus vehículos está limitada a 20 kilómetros por hora.