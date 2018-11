Cuando las alergias entran en el aula Noelia Alonso, Vega, Marcos Ortiz y su madre Verónica Díez, y Elvira García, en un aula del colegio público Jovellanos. / CAROLINA SANTOS Padres y profesores critican la ausencia de un protocolo de actuación específico | El colegio Jovellanos dispone de un plan propio para los alumnos con intolerancias alimentarias graves EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Lunes, 5 noviembre 2018, 01:45

«Antes de tocar a Vega, tenemos que lavarnos la cara y las manos». Cuentan apenas cuatro años pero lo tienen claro. Saben que comparten 'cole' con las alergias de sus compañeros y se cuidan de cualquier situación que pueda producirles una reacción, como aquel día que cayó un yogur de beber en el recreo e hicieron un círculo alrededor para evitar un contacto que puede producir anafilaxia a su vecina de pupitre.

Vega es multialérgica y el mero contacto con lácteos y derivados o huevo crudo puede poner en peligro su vida. Eso sin enumerar las decenas de alimentos a los que tiene alergia por ingesta. Su madre, Noelia Alonso, relata que encontrar colegio fue una auténtica odisea, ya que los centros no cuentan con un protocolo de actuación para este tipo de alumnado que dé tranquilidad a las familias, y en muchos casos, asegura, tampoco quieren responsabilizarse. «Cuando no entrábamos en el Jovellanos estuve a punto de no escolarizarla. Dejas la vida de tu hijo en manos del centro», confiesa.

Ante la falta de un documento de las consejerías de Educación o Sanidad que especifique qué hacer con los alumnos que tengan alergias alimentarias graves, en el colegio Jovellanos decidieron tomar las riendas y elaborar uno propio. Ocurrió cuando Eugenio Frade, que hoy tiene diez años y está en 5º de Primaria, pasó de ciclo. «Cuando tenía tres años tomó un cacahuete, le salió una fuerte erupción cutánea y empezó la lucha», rememora Elvira García, su madre. «No había absolutamente nada acerca de cómo debía actuar el colegio. Empezamos de cero y fue muy duro encontrarse con algunos profesores que no querían tener la medicación en el aula». Por desconocimiento y miedo -tanto a poner mal la inyección de adrenalina como a posibles denuncias-, algunos recelaban, sin comprender que se trata de una cuestión de vida o muerte. «Igual que los niños se conciencian muy fácilmente, con los adultos cuesta más», lamenta.

«Estamos en tierra de nadie», reconoce Yolanda López, directora del centro. Tuvieron que «buscar legislación, indagar sobre la responsabilidad o cómo poner las inyecciones». Al fin y al cabo, remarca, «somos maestros, no sanitarios». Con una manzana, Elvira enseñó a Yolanda a pinchar la adrenalina, que ahora todo el claustro sabe inyectar, pero piden «un enfermero o estudiante de enfermería que pueda darnos formación».

Con ayuda de los pediatras redactaron un documento que han ido actualizando año a año y que parte de una reunión con las familias en las que éstas se comprometen a mantener el contacto frecuente con el centro y facilitan toda la información del pediatra acerca de la enfermedad, así como aportan la medicación de urgencia, que el centro guarda en una caja perfectamente identificada con el nombre del niño. Los pasillos están plagados de carteles informativos que explican cuáles son las alergias y cómo inyectar la adrenalina. Además, se intenta implicar a toda la comunidad educativa, informando también al resto de familias. Entre otras cosas, «les pedimos que no trajeran meriendas en los cumples para evitar posibles crisis».

Verónica Díez, mamá de Marcos (alérgico a los cacahuetes) asegura que a pesar de que «aún hay gente que no entiende la gravedad de las alergias, este colegio te da mucha tranquilidad».