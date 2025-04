Alertan de una banda de ladrones que desvalija pisos en Gijón en cuestión de minutos

Olaya Suárez Gijón Viernes, 4 de abril 2025, 19:50 Compartir

Emplean prácticamente siempre el mismo patrón: aprovechan el trajín de la mañana y las ausencias de los moradores, aunque sean muy breves, para entrar en los pisos para desvalijarlos. En cuestión de minutos desvalijan la vivienda, apoderándose de dinero, joyas de valor y relojes que puedan localizar después de registrar todas las estancias.

El hecho de que no se aprecien daños evidentes en las cerraduras y que las casas no tengan signos de haber sido saqueadas, llevan a muchas de las víctimas de los robos a no percatarse de forma inicial del delito.

La Policía Nacional investiga varios robos perpetrados en los últimos días en domicilios de la ciudad. Todo apunta a que se trata de una banda itinerante especializada que lleva un tiempo actuando en Gijón.

Se han registrado casos en la zona centro y también en el barrio de La Arena. Alguno cometido al mediodía del pasado sábado y domingo, en hora del vermú. Precisamente en el barrio de La Arena hace meses hubo una oleada de asaltos en viviendas. Los investigadores contaban con la imagen de uno de los ladrones, que fue captado a cara descubierta por una cámara de seguridad cuando justo entraba a un piso.

Echar la llave

La principal recomendación a la ciudadanía por parte de las fuerzas de seguridad es que cierren la puerta con llave siempre que abandonen la vivienda, aunque la salida vaya a ser breve. Y también alertar a la Policía en el caso de notar la presencia de personas ajenas a la comunidad.

Recientemente han sido condenados a cinco años y medio de cárcel dos ciudadanos argelinos que fueron detenidos en febrero de 2023 en la calle Alarcón tras ser sorprendidos por un vecino, que vio cómo accedían a una de las viviendas. Ambos residían en Bilbao y se desplazaron hasta Gijón para cometer los robos.

En el coche en el que viajaban se localizaron joyas de uno de los pisos que habían asaltado y «determinados efectos y útiles que habitualmente se emplean para acceder a las viviendas», según señala el fallo judicial de la Audiencia Provincial, que ratifica la condena de primera instancia. Están considerados autores del delito de robo con fuerza en casa habitada.