Alertan de un hombre que patea a los perros atados a las puertas de un supermercado O. S. GIJÓN. Jueves, 4 octubre 2018, 03:24

Vecinos del barrio de Laviada han alertado de la presencia de un individuo que, en las últimas semanas, ha protagonizado varios episodios violentos contra perros atados a las puertas de un supermercado con entrada por la avenida Portugal y carretera Vizcaína.

Según señalan, se trata de un hombre «alto y que va acompañado de su hija de corta edad». En al menos dos ocasiones, «la emprendió a patadas con los animales, uno de ellos un perro de doce años» que aguardaba a que su propietaria hiciese unas compras dentro del comercio.

«No hay derecho a que la gente haga daño a un animal, si no le gustan es tan fácil como que no mire para ellos, pero pegarle patadas y encima delante de una niña es terrible», lamenta la dueña de un perro. «Antes entraba un segundo a comprar leche y pan y lo dejaba fuera, ahora ya no me atrevo, porque, claro, si está atado no tiene ni posibilidad de escapar...», argumenta. Los perjudicados han colocado varios carteles por el barrio para avisar de lo ocurrido.