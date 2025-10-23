El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Recreación de la humanización de Príncipe de Asturias incluida en la propuesta de vial de Jove en superficie. E. C.

Alejandro Calvo confía en que Transportes licite en 2026 la obra para humanizar la avenida Príncipe de Asturias de Gijón

Defiende que «lo más ágil» es que a partir de ahora el ministerio lidere la alternativa por Aboño y aplaude su «validación» por la Autoridad Portuaria

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:34

Comenta

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, dejó claro ayer en la Universidad Laboral que el inicio del estudio de viabilidad de la alternativa al vial de Jove por Aboño ... , por parte del Ministerio de Transportes, significa que es la administración del Estado la que va a «liderar» a partir de ahora este nuevo proyecto vinculado a la mejora de los accesos al Puerto de Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  5. 5 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  6. 6 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  7. 7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias
  10. 10 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alejandro Calvo confía en que Transportes licite en 2026 la obra para humanizar la avenida Príncipe de Asturias de Gijón

Alejandro Calvo confía en que Transportes licite en 2026 la obra para humanizar la avenida Príncipe de Asturias de Gijón