Alejandro Calvo confía en que Transportes licite en 2026 la obra para humanizar la avenida Príncipe de Asturias de Gijón

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, dejó claro ayer en la Universidad Laboral que el inicio del estudio de viabilidad de la alternativa al vial de Jove por Aboño ... , por parte del Ministerio de Transportes, significa que es la administración del Estado la que va a «liderar» a partir de ahora este nuevo proyecto vinculado a la mejora de los accesos al Puerto de Gijón.

Calvo defendió que «lo más ágil» es que sea el Ministerio el que lidere, recurriendo a la ingeniería estatal Ineco, aunque sea desarrollando una solución diseñada por los técnicos del gobierno regional durante el último año que discurre por las carreteras AS-19 y GJ-1 «para dar continuidad al desdoblamiento de Lloreda-Veriña». Un tramo que el consejero espera que el Ejecutivo central licite de inmediato en cuanto obtenga el permiso ambiental correspondiente.

Preguntado por EL COMERCIO por los plazos administrativos de este estudio de viabilidad, indicó que «tenemos todavía dos años por delante en los que avanzar en muchísimas infraestructuras del Estado en Asturias yes evidente que una de las principales es resolver algunas obras y, sobre todo, la planificación a futuro de los accesos al Puerto de El Musel».

Aseguró que el planteamiento en que está trabajando el Ministerio de Transportes «es el adelantado en el documento de la Alianza de las Infraestructuras que fue comunicado formalmente en el mes de mayo a los ayuntamientos de Gijón y Carreño, pero sobre el que tenemos que seguir avanzando». «Y yo creo que lo que hace el Ministerio es, gracias también a la colaboración del equipo del Puerto, que ha validado el posicionamiento del Principado, ir avanzando», remarcó.

Bulevarización sin permuta

Calvo, que acudió a clausurar una jornada sobre movilidad celebrada en el Paraninfo de la Laboral, anunció que espera, como gran novedad, que sea el propio Ministerio de Transportes el que licite el próximo año la obra para humanizar la avenida Príncipe de Asturias que, junto al desdoble de Lloreda-Veriña, son actuaciones prioritarias para el consejero. Según explicó la Demarcación de Carreteras de Asturias está trabajando para «aprovechar» el proyecto, con un coste de entre 5 y 6 millones de euros, que iba incluida en el vial de Jove en superficie desechado. De esta forma no haría forma que el Principado asuma esa obra de forma subsidiaria ni permutar Príncipe de Asturias por la GJ-1.

Respecto a la invitación al Consejo Social dijo que si no acude él lo hará su viceconsejero Jorge García que es miembro nato. «Estaremos encantados de explicarlo de manera global. Es interesante que la gente vea que no hemos estado parados en absoluto», concluyó.