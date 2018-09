«Hay alma en las antigüedades» Arriba, David González con la cabeza frenológica. A la izquierda, vitrina con varios objetos y abajo, segunda edición de 'El origen de las especies'. / FOTOS: ARNALDO GARCÍA David González atesora una colección única de utensilios médicos CANDELA DEL VALLE GIJÓN. Domingo, 2 septiembre 2018, 03:29

No recuerda el momento exacto de su vida en el que comenzó a interesarse por coleccionar objetos antiguos, pasatiempo que empezó como una afición que le llevaba a recolectar «auténticas joyas» en los mercadillos y anticuarios más exóticos de los países que visitaba y que terminó convirtiéndose en la gran pasión de David González Pando, doctor en Psicología y profesor de la Facultad de Enfermería de Gijón. Explica que, desde que era niño, sintió «fascinación» por las antigüedades, y sobre todo, «por la historia que hay detrás de ellas». Apasionado también de la historia, dice encontrar en los objetos que recopila «alma» y le encanta mirarlos, dejar volar la imaginación y remontarse a tiempos pasados: «Para mí son irresistibles. Cada uno me transmite su particular historia».

Una de sus mayores colecciones, que cuida con gran dedicación, nació de la pasión por su profesión. Una exhibición de utensilios quirúrgicos, tensiómetros y ediciones muy especiales de libros médicos que harán las delicias de todo aquel que quiera acudir a teletransportarse al pasado en una exposición que complementará los actos por el Hospital de Cabueñes por su cincuentenario. Objetos que llenan el salón de su casa, en varias vitrinas y mesas, y que bien podría confundirse con un museo de medicina. En él expone sus más preciados «tesoros» de una colección que le ha costado años conseguir a base de recorrer todos los mercadillos y anticuarios de las ciudades que visita en busca de «cultura y alguna que otra rareza» y que consigue, en ocasiones, «tras duras negociaciones». Es el caso de algunas de sus joyas más preciadas, como la cabeza frenológica. Cuenta que «si hubiera un incendio en mi casa, sería lo primero que trataría de salvar». No es para menos. Se trata de una pieza de cerámica elaborada en la Cartuja de Sevilla entre 1845 y 1880 y de la que solo quedan «en torno a cien en España» que están, además, en museos. Explica este apasionado de la psicología que «la frenología, ahora considerada pseudociencia, fue la precursora de la neurología moderna y trataba de adivinar el carácter y los rasgos de personalidad de un individuo a través del estudio de la forma de su cráneo». En su pieza están grabadas «43 facultades mentales como la fidelidad, amatividad y maravillosidad», explica. Teoría que hoy en día no tiene validez, pero de la que le gusta recordar alguna anécdota: «Mariano Cubí y Soler difusor de la frenología en España y a quien perteneció esta cabeza, acudió a la Cartuja de Sevilla para ver cómo se fabricaba y señaló, por la forma de su cráneo, a uno de los trabajadores como posible homicida. Terminó matando a toda su familia».

Origen de las especies

Otro de los objetos especiales es su libro de Charles Darwin, 'El origen de las especies'. Se trata de una segunda edición de la obra que «me costó mucho conseguir» y guarda como oro en paño. También tiene del autor una primera edición de 'La expresión de las emociones en los animales y en el hombre', que compró en un anticuario de Barcelona. No faltan los numerosos manuales de salud y una primera edición de 'Principios de Sociología' de Spencer que «conseguí en Oviedo por un euro» y que le encanta leer. «Se aprende mucho y tomas perspectiva histórica», explica.

Ha perdido la cuenta de cuántas piezas integran su colección. Tiene tensiómetros del siglo XX alemanes e incluso uno que, «fue el que utilizaban los doctores nazis», y encontró en el rastro de Madrid. En una de sus vitrinas también están sus objetos más antiguos: dos pequeñas ánforas del siglo I y II usadas para cosméticos y medicinas y que proceden del norte de África.