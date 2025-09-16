Almacenaba en su domicilio de Gijón más de 184.000 archivos de pornografía infantil: piden siete años de cárcel Fue descubierto en el marco de una operación policial desarrollada por la Brigada de Ciberdelincuencia

Este miércoles 17 de septiembre se sentará en el banquillo de los acusados un hombre que almacenaba en su domicilio de Gijón más de 184.000 archivos de pornografía infantil, que distribuía posteriormente en internet. El juicio se celebrará a las 12 horas en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón. La Fiscalía de Área de Gijón solicita para esta persona siete años de cárcel, entre otras penas y medidas

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado (1949), en los meses de julio y agosto de 2022, distribuyó un total de 184.508 archivos de explotación sexual infantil desde su domicilio de Gijón. Fue descubierto en el marco de una investigación policial desarrollada por la Brigada de Ciberdelincuencia. Los archivos contenían imágenes y vídeos explícitos de menores de corta edad, algunos de ellos con la cara cubierta por máscaras, manteniendo relaciones sexuales con adultos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1b) y 2b) del Código Penal.

Y solicita que se condene al acusado a 7 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; libertad vigilada durante 6 años; inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante un tiempo superior en 5 años al de la duración de la pena de prisión que se imponga al acusado en caso de condena; e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante 5 años. El Ministerio Fiscal interesa además el comiso del ordenador desde el que se cometieron los hechos.

