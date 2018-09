«Solo regularán los 'barcos-hotel' cuando ocurra una desgracia», dice Otea En primer término, barco clásico que una escuela de navegación alquila como alojamiento. / DAMIÁN ARIENZA El Puerto Deportivo descarta presionar con el contrato de amarre a los propietarios que alquilan sus camarotes a turistas como en el Mediterráneo M. MORO GIJÓN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 03:22

La Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea) critica que todas las administraciones implicadas «miren para otro lado y nadie quiera asumir la responsabilidad» ante una situación de limbo legal en la que los turistas se están alojando en embarcaciones de recreo en un Puerto Deportivo como el de Gijón «sin ningún tipo de control, autorización o habilitación». El vicepresidente de la patronal hostelera y responsable de la división de alojamientos turísticos, Fernando Corral, lamenta que en relación con los barcos que se explotan como hoteles flotantes «aquí todo el mundo escurre el bulto con empresas náuticas y particulares que están habilitados para actividades de navegación, pero no para que la gente pernocte en sus barcos». De hecho, opina que «solo acabarán regulando esta actividad y poniendo coto a esta locura cuando ocurra una desgracia».

Corral además contrapone la «manga ancha» a los barcos que se alquilan como 'pisos turísticos' en el Muelle gijonés con las exigencias que las administraciones imponen al sector hotelero tradicional. «A los establecimientos reglados nos crujen a normativas (de seguridad, evacuación, fiscales, etc.) que tenemos que cumplir y a inspecciones, mientras que aquí, amparándose en lo que se hace es alegal, nadie se mete», critica. «Ahora mismo al menos son tres 'barcos-hotel', pero igual mañana traen un trasatlántico, porque mientras no pase algo está visto que no hay voluntad de hacer nada», añade.

El Ayuntamiento asegura que estará observante por si la práctica «va a más»

La directora del Puerto Deportivo, Flor Guardado, asegura que mientras desde la Autoridad Portuaria o una instancia superior le digan lo contrario no hará nada como concesionaria que «pueda perjudicar a los clientes» que se dedican a esta actividad. Descarta en ese sentido actuar en sus dársenas como está haciendo actualmente en el Mediterráneo la empresa Marina Deportiva, encargada de la gestión del Puerto Deportivo de Alicante, que ha empezado a tomar medidas para erradicar esta práctica ante las quejas del resto de usuarios. Y lo ha hecho presionando a los propietarios que alquilan sus barcos a turistas con la amenaza de no renovación de sus contratos de amarre.

El concejal de Turismo y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, admite haberse enterado por EL COMERCIO de la existencia de este tipo de alquiler. «Están en un terreno que no es nuestro. No nos parece un número significativo, pero no dejaremos de observar su evolución por si va a más. Nos preocupan más las viviendas de uso turísticos sin regular», indicó. Principado y Autoridad Portuaria declinaron pronunciarse sobre los hoteles flotantes.