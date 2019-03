Eva Illán: «El 25% de los alquileres de Gijón tienen una ayuda municipal» Eva Illán, concejala gijonesa de Bienestar Social, ayer, en el programa La Lupa de Canal 10. / PALOMA UCHA «La renta social debe evaluarse para decidir su continuidad. El proyecto que se puso en marcha no es el que diseñamos», dijo la concejala de Foro CHELO TUYA GIJÓN. Viernes, 22 marzo 2019, 03:06

Cuando llegó al Gobierno local, en 2011, la Fundación Municipal de Servicios Sociales era un ente que manejaba 13 millones de euros. Las ayudas a la emergencia, el cajón desastre que servía tanto para pagar un entierro como para hacer frente al pago de un mes de alquiler, eran una partida de poco más de 400.000 euros. Ocho años después, Eva Illán, concejala de Bienestar Social, maneja un presupuesto de más de 30 millones. Las ayudas de emergencia llegaron a suponer una inversión de 2,5 millones y obligaron, en los dos últimos años, a crear una renta social para la que se llegó a comprometer 5,7 millones.

«Hemos logrado dar respuesta a las necesidades de los gijoneses en un contexto de crisis, con un año especialmente duro, como fue 2012, y lo hemos hecho ampliando derechos y sin subir impuestos», explicó la edil de Foro en el programa la Lupa que dirige Juan Neira en Canal 10. Durante el balance de ocho años de legislatura, en los que siempre ha presidido la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Eva Illán dejó claro que la inversión social en la ciudad es, mayoritariamente, municipal. «El Principado aporta poco dinero en Gijón porque el esfuerzo social lo hace el Ayuntamiento». Un esfuerzo, reconoció, que no nació con Foro. «Los servicios sociales de Gijón siempre han sido un referente en Asturias», explicó, aunque las diferencias con otros municipios sí se han hecho más abultadas. «Solo hay que mirar el presupuesto de la Empresa Municipal de la Vivienda: nosotros aportamos 4,1 millones en ayudas, mientras que el Principado, en el Plan de Vivienda en el que colabora el Estado, cuenta con siete».

Una potencia la de Gijón que se ha traducido en que «nosotros satisfacemos las demandas de muchas gijonesas y gijoneses que se retraen del Principado. Solo hay que mirar cuántas de las ayudas a la vivienda del Principado llegan a Gijón. Muy pocas. Por eso hemos impulsado que se soliciten las regionales», indicó.

Una situación, la de las ayudas a la vivienda, clónica de las de emergencia. La partida para necesidades puntuales que se convirtió en la alternativa, directa, al salario social. «Nos encontramos en 2012 con que el Principado tenía un atasco de hasta dos años en responder a las peticiones de salario social».

No quiso acusar al Gobierno regional de retrasar la aprobación de peticiones de salario social a gijoneses, «porque no me consta», pero sí insiste en que «sí tienen la tranquilidad de que este Ayuntamiento, a diferencia de otros, sí responde».

Regla de gasto

Lo dice en referencia a que paraatender las necesidades de las familias, «ampliamos la partida de ayudas de emergencia, hasta un pico de 2,5 millones. Nuestra respuesta llegaba en un mes». Una situación que, defendió Eva Illán, no supuso «un efecto llamada. Hay que ser sinceros y reconocer que hay picaresca, pero no se puede generalizar».

Explicó que, si bien el Ayuntamiento no tiene herramientas «para detectar si una persona que cobra el salario social, además trabaja en la economía sumergida», sí hay fórmulas para evitar fraudes. «Nos pasó con un caso de un vecino de Carreño, casado y con hijos allí. Se empadronó de forma fraudulenta en Gijón para cobrar ayudas, pero lo detectamos y se evitó». Cuestionada por el incremento de peticiones de ayuda en una ciudad en la que la cifra de desempleo se recortó en 10.000 personas, Illán defendió que «existen salarios precarios», lo que hizo necesario «la puesta en marcha de la Renta Social». Un 'salario social' gijonés inmerso en la polémica y cuya continuidad está en el aire para la próxima legislatura. «Es el momento de evaluar esta ayuda y decidir su continuidad. La Administración debe ayudar, pero no fidelizar».

Reconoció que «el proyecto que se puso en marcha no es que el diseñamos en Foro» y explicó la limitación de las ayudas, «a la aplicación de la regla de gasto». Sobre su continuidad, la concejala confesó que «no sé si iré en las listas». Según explicó, «el equipo lo hará Álvaro Muñiz», del que dijo «es un gran fichaje» y no duda que «acertará».