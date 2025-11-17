El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se reunió esta mañana con miembros de la directiva de la asociación de vecinos Pando, de Poniente. La acompañaron los concejales de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, e Infraestructuras, Gilberto Villoria, y Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad. E. C.

«Tiene que haber una alternativa en todo Gijón para trasladar el Albergue Covadonga»

La Asociación de Vecinos Pando, de Poniente, critica que los tachen de «insolidarios» y sostiene que «los verdaderos perjudicados» son los menores del Hogar San José

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Una hora de diálogo «abierto y franco». Así resume la directiva de la asociación de vecinos Pando, de Poniente, el encuentro mantenido esta mañana con ... la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, los concejales de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, e Infraestructuras, Gilberto Villoria, y Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad (Foro). Fue la primera de las reuniones con técnicos y vecinos previstas por la alcaldesa después de que, la semana pasada, ésta decidiera tomar las riendas del traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duran las obras de reforma integral del edificio. La decisión de la concejalía de Servicios Sociales (PP) de llevar a cuarenta usuarios varones a unas instalaciones del Hogar de San José, en la calle Mariano Pola, sin uso desde hace un año, y a veinte usuarias mujeres a un edificio cercano, en la calle Vicente Jove, motivó las quejas de buena parte de los vecinos del entorno.

