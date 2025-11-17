«Tiene que haber una alternativa en todo Gijón para trasladar el Albergue Covadonga»

Una hora de diálogo «abierto y franco». Así resume la directiva de la asociación de vecinos Pando, de Poniente, el encuentro mantenido esta mañana con ... la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, los concejales de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, e Infraestructuras, Gilberto Villoria, y Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad (Foro). Fue la primera de las reuniones con técnicos y vecinos previstas por la alcaldesa después de que, la semana pasada, ésta decidiera tomar las riendas del traslado temporal de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duran las obras de reforma integral del edificio. La decisión de la concejalía de Servicios Sociales (PP) de llevar a cuarenta usuarios varones a unas instalaciones del Hogar de San José, en la calle Mariano Pola, sin uso desde hace un año, y a veinte usuarias mujeres a un edificio cercano, en la calle Vicente Jove, motivó las quejas de buena parte de los vecinos del entorno.

Fuentes municipales aseguran que en el encuentro de esta mañana, además de escuchar sus argumentos en contra del traslado a las instalaciones del Hogar San José, en El Natahoyo, se les garantizó que «todas las decisiones que se tomen a partir de ahora serán consensuadas con ellos» y que todo este proceso será «más transparente». La intención, añaden, es «diseñar una nueva solución que conjugue tanto la protección a las personas usuarias del Albergue como a los vecinos de la zona».

Según trasladó el vicepresidente de la asociación vecinal Pando, Javier Palacios, el principal motivo de su oposición al traslado a El Natahoyo es la defensa de los menores atendidos en el Hogar San José. Eso es, insisten, lo que debe prevalecer. Por eso, en la reunión de hoy aportaron informes de trabajadores sociales y asesores jurídicos que respaldan su postura de que debe garantizarse «un entorno seguro» para esos menores, «los verdaderos perjudicados» por el traslado temporal, afirma. «Ese es el eje sobre el que debe girar el debate», subrayó Palacios.

Buscar una solución consensuada

A partir de ahí, los vecinos de Pando mostraron su disposición a buscar, de forma conjunta, «la mejor solución y la mejor atención» para los usuarios del Albergue Covadonga. «Hay que encontrar una solución que favorezca a los tres colectivos afectados«, defendió el vicepresidente de la asociación vecinal, que considera que »en todo Gijón tiene que haber alternativas reales« para el traslado que no sean la de llevar a los usuarios del albergue junto »a un hogar de menores«.

El representante vecinal lamentó la «crispación» que se vivió el pasado lunes día 10 en la inauguración de la capilla San Esteban del Mar, cuando decenas de personas increparon al equipo de gobierno por la decisión de trasladar temporalmente al barrio a sesenta usuarios del Albergue. Y también criticó a quienes les tildan de «insolidarios». «No lo somos. Ningún otro barrio tiene tanta concentración de recursos sociales, todos loables, en 200 metros. Que no nos den lecciones de solidaridad», reprochó.