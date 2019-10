«Los alumnos buscan salidas y por ello suelen elegir Psicología y Derecho» El director de la UNED Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, compartió ayer con sus alumnos una jornada intensa. / CAROLINA SANTOS El director de la UNED, Juan Carlos Menéndez Mato, asegura que «la disciplina que adquieren les ha llevado a un mayor éxito en las oposiciones» SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Martes, 8 octubre 2019, 00:46

Alrededor de 5.000 alumnos se darán cita este año en el Centro Asociado de la UNED en Asturias, que ayer inició el nuevo curso académico. El alumnado se repartirá en los 28 grados, más los combinados, los estudios de másteres, los de doctorado y los cursos universitarios semipresenciales. Mientras, los que se apunten a los cursos para mayores de 55 años iniciarán las clases el 15 de octubre. Se completará así el curso académico 2019-2020, que sigue la línea de años anteriores, en líneas generales, y en donde las tutorías siguen cobrando una relevancia especial. El director de la UNED Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, un año más al pie del cañón, resalta la necesidad de las tutorías «procuramos potenciar la tutoría presencial, especialmente para los que acuden por vez primera porque lo que pretendemos es que se relacionen con otros alumnos en sus mismas condiciones y así se adapten a la disciplina de la UNED».

Por ello, mañana habrá un acto de bienvenida para los estudiantes nuevos. «Es un acto en el que, además de estar, como director, estará el coordinador académico y el delegado de estudiantes y personal de la biblioteca y de informática. Les damos consejos y les ayudamos a que sean autosuficientes».

Un total de 111 profesores-tutores desarrollarán su labor en 450 asignaturas. Los grados más numerosos, los de Psicología y Derecho. «Es lógico porque los alumnos buscan salidas profesionales y posibilidades para opositar en el futuro. Está demostrado que nuestros alumnos tienen un éxito mayor en las oposiciones; es lógico. Están acostumbrados a estudiar por su cuenta de una forma muy disciplinada». Le siguen en preferencias, Geografía e Historia, Administración de Empresas, Historia del Arte y Educación Social.

Un perfil «difuso»

No hay un perfil del alumno actual que cursa estudios en la UNED. «Es un perfil cada vez más difuso. Por un lado, hay estudiantes que están trabajando y se matriculan por hobby o por promocionar en su trabajo, y no suelen venir a las tutorías y, por otro, está el estudiante mayor, jubilado, que viene por la vía de mayores de 45 años porque no pudo estudiar en su momento o porque quiere seguir haciéndolo».

Los estudiantes más jóvenes eligen Criminología, «porque no existe en la Universidad de Oviedo, seguido de Psicología porque en Oviedo existen números clausus y son más estrictos y nosotros no tenemos nota de corte». La proporción entre mujeres y hombres de la UNED es muy significativa. «El 65-66% de los matriculados son mujeres frente a los 33-34% de hombres.