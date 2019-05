Alumnos del Montedeva y periodistas por un día Los estudiantes del Montedeva, en su visita a EL COMERCIO. / DAMIÁN ARIENZA Los estudiantes de 4º de la ESO y Primero de Bachillerato visitaron la redacción de EL COMERCIO dentro del proyecto de formación de la asignatura 'La aldea global' LAURA MAYORDOMO Gijón Martes, 14 mayo 2019, 20:12

Alumnos de 4º de la ESO y Primero de Bachillerato del colegio Montedeva visitaron hace unos días la redacción de EL COMERCIO y Canal 10 dentro de un proyecto de formación de la asignatura 'La aldea global'. La iniciativa, denominada 'work experience', pretendía ser una toma de contacto en primera persona con el mundo laboral y, a la vez, una incursión en el mundo periodístico. Estos son los artículos redactados por algunos de esos alumnos.

Alejandra Gavela, 4ºC - ESO Con la vista en el futuro

En el mes de febrero, el Colegio Montedeva de Gijón se sumergió en uno de sus proyectos más novedosos e interesantes, el 'Networking'. La actividad constó de varias fases. El alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato llevó a cabo un proceso de investigación sobre las distintas empresas que participaban en la actividad, concretamente 31. Esto les ayudó a profundizar y conocer nuevas instituciones y facilitó el proceso de elección de las empresas favoritas de cada alumno, la cual tendría lugar en las siguientes semanas. Los profesores implicados en la causa asignaron cuatro empresas por alumno acorde a sus intereses profesionales. Los jóvenes tuvieron un duro trabajo de preparación hasta el día del encuentro, pues era una oportunidad única para introducirse en el mundo laboral y no querían desaprovecharla. Debían realizar unas cartas de motivación dándose a conocer y expresando los motivos por los cuales la empresa debería interesarse en ellos. Previo al gran día, recibieron clases específicas sobre comunicación para estar mejor preparados para la experiencia.

Los resultados fueron extremadamente positivos y todos los integrantes de este proyecto se fueron muy satisfechos. El tiempo se aprovechó al máximo. Todos aprendieron algo nuevo y los chicos recibieron muchos consejos respecto a un futuro laboral y personal. Más que una charla fue una experiencia inolvidable que el colegio Montedeva permitió que se llevase a cabo, buscando la independencia y mirando hacia adelante en lo que va a ser la vida de sus alumnos.

Pero todo el trabajo puesto en este proyecto no finalizó aquí, ya que la intención de conocer a estos profesionales era que sacasen sus propias evaluaciones y conclusiones sobre la gente que veían capacitada de realizar una práctica en esa empresa. La tercera parte del proyecto recibe el nombre de 'Work Experience' y está en mano de los empresarios, quienes tras leer las cartas de presentación decidieron citar a las personas que veían convenientes para que realizaran unas prácticas se que llevarán a cabo en las próximas semanas. Este proyecto que implicó a tanta gente a nadie ha dejado indiferente, ya que es una experiencia única e inolvidable.

Iván Prada Fueyo 1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales Baloncesto asturiano

En la actualidad, las buenas noticias suelen estar asociadas tanto al ocio y cultura como al deporte a nivel nacional. Pero en ocasiones, no somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, los avances que se están produciendo a nivel regional que hacen dar un impulso al lugar donde vivimos haciendo las cosas paso a paso pero hacia un resultado notable y digno de mención. Eso es lo que está ocurriendo en Asturias con el baloncesto. Quien está mínimamente implicado en el 'basket' asturiano es conocedor de la evolución vislumbrable que se está llevando a cabo con el paso del tiempo, no solo a nivel estructural de la federación, sino respecto al arbitraje o al nivel de nuestras selecciones. Quizás sea un poco injusto entrar a valorar esos dos ejemplos concretos a través de un método resultadista, que es el que se rige siempre en el deporte, pero en este caso es el culmen al gran trabajo que se viene haciendo desde un tiempo atrás ya que, como siempre, se encuentra en la sombra y no se valora en su justa medida.

A la hora de realizar una crítica constructiva a todo este proceso lo mejor que se puede hacer es recabar la opinión de las personas que viven en su propia piel el deporte en sí, ya que son los que pueden apreciar el cambio desde dentro y valorar desde tres posiciones fundamentales (árbitro, entrenador y jugador), los avances que se están llevando a cabo. Lo que más se valora en general es el gran aumento de licencias que se ha producido en la autonomía, gracias al impulso de la federación creando nuevas ligas, ya sea para los más pequeños (baby basket) o para los que ya llevan unos cuantos años más en el deporte (liga de padres y madres), además de la aparición de equipos en la región compitiendo en categorías nacionales que permiten que haya una mayor visualización del deporte en la comunidad y así suscitar cierto interés.

Donde se puede observar diversidad de opiniones es cuando cada uno entra a valorar su posición dentro de este deporte, ya que buscan detalles que mejoren la situación de su gremio. Desde la perspectiva del jugador se critica lo envejecida que está la categoría senior, ya que se echa en falta generaciones que renueven a lo que se encuentra en los equipos, debido a la masiva desaparición de jugadores que se produce en el cambio de junior a senior. En lo que a la visión del entrenador se refiere, se manifiesta el encontrar un sistema de competiciones que sea unificado para favorecer la organización desde el área técnica, siendo consciente de la complejidad de la gestión pero considerándolo como punto a mejorar mirando hacia el futuro.

Por último desde la visión del arbitraje asturiano, se valora como muy positivo el avance que se está llevando a cabo, ya que numerosos colegiados de la autonomía se encuentran arbitrando en categorías FEB, llegando incluso a ACB como cota más alta, logro alcanzado gracias al impulso del colegio de árbitros asturiano, ya que la integración de nuevas generaciones con un gran nivel de formación en la materia ha subido el nivel general en Asturias y así poder tener gente que nos represente en este apartado por todo el panorama nacional.

Está claro que aún queda mucho por recorrer, pero en ocasiones es necesario pararse a analizar todo lo que se ha llegado a lograr, para así poder apreciar y valorar más si cabe, lo que pueda suceder en el futuro.

Javier Fernández Álvarez 4ºC - ESO Ad Hominem

Este grupo de alumnos de Bachillerato del Colegio Montedeva llevan desde hace un año involucrados en el grave problema de la inmigración. Desde su página web plantean su proyecto de ayuda, en colaboración con distintas ONG, a los refugiados de Siria.

En estos momentos están moviendo una campaña de recogida de alimentos, junto a la ONG Oli Maxi, que irán destinados a campos de refugiados de Grecia.

Otra de sus intenciones es la de, por medio de la educación, posibilitar un mundo más justo y solidario. Para ellos este tipo de propuestas contribuyen a crear una conciencia solidaria en la comunidad educativa.

Web AD HOMINEM: https://sites.google.com/montedeva.eu/adhominem/p%C3%A1gina-principal?authuser=0

Los estudiantes en distintos momentos de la visita: en la Hemeroteca del periódico, siguiendo las explicaciones de Laura Fonseca y visitando el área de Deportes. / FOTOS: DAMIÁN ARIENZA

Francisco Fernández 1ºB Bachillerato ¿Qué buscan las empresas en los jóvenes?

Todo estudiante busca que sus esfuerzos sean recompensados. Obtener un empleo que se adapte a sus gustos y exigencias es el reconocimiento merecido de tantos años de dedicación a los estudios y en la evolución personal que el proceso educativo conlleva en cada individuo. Tenemos la suerte de vivir en una época de progreso constante. La tecnología avanza a pasos agigantados y la concienciación en cuanto a ámbitos sociales que existe en la actualidad resulta conmovedora. Estos factores han permitido que exista el mercado laboral más variado y competitivo hasta la fecha, donde poseer titulaciones no es el único factor determinante a la hora de la verdad.

Aunque cada uno es libre de aspirar al trabajo de sus sueños, la última palabra la tienen las empresas. Ellas son las encargadas de otorgarnos un sueldo, mostrando que valoran nuestro trabajo, pero debemos comprender que el objetivo de las mismas es obtener beneficios. Por lo tanto, es comprensible que busquen a personas competentes que estén dispuestas a ofrecer ideas novedosas y constancia en lo que se les pide. Un futuro trabajador debe tener facultades para trabajar en grupo. Esto se debe a que los oficios son muy especializados. Para poder ofrecer un servicio completo y útil, varias personas deben aportar su granito de arena, el cual es igual de importante que el de los demás, pero totalmente diferente. Esto nos convierte en expertos de nuestro trabajo y nos enseña a tomar responsabilidad de nuestras decisiones.

Gracias a mi centro educativo (el colegio Montedeva) y a otros en los cuales desde edades muy tempranas introducen actividades grupales en sus aulas, muchos niños crecen con estos valores de una forma muy arraigada a sus pensamientos y razonamientos. Sus cualidades se ven complementadas con las de sus compañeros. La debilidad de uno es la fortaleza del otro.

La época de estudiante no deja de ser un simulacro de la vida laboral. Por eso hago un llamamiento a la experimentación en el proceso educativo. No nos podemos permitir tener miedo a los cambios cuando nuestro mundo los padece constantemente.

Pablo Xurde Merino Menéndez. 4ºA ESO El nuevo opio del pueblo

España se encuentra en el quinto puesto de tiempo gastado con el móvil en el ranking mundial según un informe de «Statista». Diseñados para facilitarnos la vida, los smartphones se han convertido en un gran lastre para las relaciones humanas, sobre todo en los jóvenes que buscan conocer nuevas personas y cuyos hábitos y nivel de adicción al teléfono móvil pueden ser en muchos casos alarmantes.

Muchas veces las personas no se dan cuenta de las horas que pasan pegadas al móvil y en muchos casos la respuesta es que forma parte de su personalidad. Por ejemplo ya no se dice: «Mi móvil no tiene batería.» Sino: «No tengo batería.» Este y otros casos más relacionados con las redes sociales, más comunes en la juventud, son ejemplos de enajenación de la vida real que sufren muchas personas aún sin ser conscientes de ello. Además, el uso de los dispositivos móviles (redes) como fuente de información prácticamente única lleva muchas veces a la propagación rápida de noticias falsas y al control sobre el pensamiento de las personas funcionando así como el nuevo «opio del pueblo».

Por otro lado, los dispositivos móviles nos aportan muchas facilidades que son las que al final hacen que gran parte de nuestra vida gire alrededor de ellos, desde comunicaciones hasta señal GPS teniendo también capacidad de tener a nuestro alcance cualquier información de cualquier tipo con solo hacer un «click» y éste no es el problema sino el uso de forma indebida que en muchos casos se hace de los móviles y la tecnología en general y que nos lleva a vivir en una cultura digital, así como la democracia a través de una red global. Estamos en la era de la sociedad red global. Es innegable que las nuevas tecnologías tienen el potencial de facilitar y amplificar la participación de los ciudadanos en la democracia, ya que ponen a su disposición una cantidad extraordinaria de información y tienen la capacidad para establecer comunicaciones horizontales no jerarquizadas. Las redes digitales impulsaron la globalización gracias a la velocidad de conexión. Sin embargo, aún existen factores socioeconómicos que limitan el acceso a estas nuevas tecnologías de la comunicación y consecuentemente la participación de manera activa en esta sociedad cada vez más digitalizada.

Daniel Ámez Luengo 4ºC - ESO Futuro rojiblanco

El Real Sporting de Gijón no consigue el equilibrio necesario para instalarse definitivamente en la zona de ascenso a la Liga Santander. Tras la marcha de Rubén Baraja y la llegada de José Alberto (hasta entonces entrenador del Sporting B) el equipo mejoró notablemente sus registros y estuvo nueve partidos seguidos sin perder además de ganar seis de los anteriormente mencionados. El conjunto gijonés elabora un juego simple pero más efectivo, cada jugador tiene su propio rol y aporta diferentes registros al equipo, independientemente del rival al que haya que enfrentarse. José Alberto ha conseguido potenciar a hombres clave en este restablecimiento del Sporting, un claro ejemplo es el delantero serbio Uroš Đurđević, que no tuvo una adaptación fácil y al que parecía que le pesaba ser el fichaje más caro de la historia del equipo asturiano. Tras varias jornadas al cargo, José Alberto ha conseguido hacer del Sporting un equipo competitivo y que se sabe defender ante cualquier rival. Aún así el Sporting ha acabado por desinflarse en la parte más importante de la temporada, y más teniendo en cuenta cómo es de competitiva la Liga 123. El equipo cosechó una gran victoria en casa frente al Granada, un rival de prestigio y que está peleando por el ascenso directo a primera división. Parecía que el conjunto de José Alberto iba a dar un paso definitivo hacia el play-off, pero, cuando nadie se lo esperaba, un empate frente al Gimnàstic de Tarragona frenó por completo su progresión y con ello las opciones de alcanzar los ansiados puestos de ascenso.

El siguiente partido (en casa frente al Elche) debería ser la confirmación de que ese empate en Nástic era solamente un pequeño desliz en la búsqueda del objetivo del cuadro rojiblanco. El Sporting comenzó el encuentro con gran entusiasmo y consiguió adelantarse en el marcador gracias a un gol de Jean-Sylvain Babin y el empuje de toda la afición agolpada en el Molinón-Enrique Castro Quini. A pesar de este tanto, el cuadro de José Alberto parecía conformarse y cedió la pelota a los visitantes, que gracias al tanto del incombustible Nino pudieron volver a poner las tablas en el marcador y el nerviosismo en los aficionados locales. Tras un partido nefasto a partir de la segunda parte en casa, el Sporting se aferraba al encuentro en Son Moix contra el Mallorca para seguir en la pelea por alcanzar su objetivo. El Mallorca es un equipo recién ascendido, pero que tiene las ideas claras y un bloque de jugadores experimentados impulsado por su gran entrenador Vicente Moreno. El Sporting realizó una primera parte buena en la que se repuso de un gol en posición dudosa de los locales, para llegar empatados al descanso. En la segunda parte el equipo realizó unos 45 minutos muy espesos que, unidos a la rotura de la clavícula de Diego Mariño, terminaron por decantar el partido para el Mallorca.

Al Sporting solo le vale ganar todos sus encuentros restantes si quiere tener alguna opción de optar a los play-off. Lo tendrá que hacer sin su guardameta habitual, aunque con un Dani Martín que siempre se ha mostrado como un portero de garantías y fiable (titular con la Selección Española Sub-21). Está siendo un final de temporada complicado y solo con la ayuda del Molinón y una mejoría y constancia en el juego de los rojiblancos, se podrá conseguir el objetivo.

Nicolás García González. 4ªA ESO Un balonmano contaminado

El pasado mes de marzo, los días 22, 23 y 24, se disputó la final a cuatro de la categoría juvenil de balonmano. En ella participaban los cuatro mejores clasificados de la liga regular: el Unión financiera ( Oviedo ), La cañada real (Gijón), Hotel estación villa de Luanco, y por último, el colegio Maristas Auseva, de Oviedo. La final fue en el polideportivo municipal de El Natahoyo, en el barrio de Moreda. Muchos lo consideran el acontecimiento más importante del año a nivel de base en la provincia y así se vio, en el momento del comienzo del primer partido, con un lleno absoluto del pabellón y colas de hasta una hora de espera para lograr el mejor sitio. Todo apuntaba a una fiesta del deporte, del balonmano asturiano, para disfrute de padres, aficionados y, sobre todo, deportistas. Pero lo sucedido no se asemeja a las expectativas previas.

Una vez más, lo deportivo se vio completamente ensombrecido por un conflicto fuera de la pista. Padres y aficionados hicieron de la final un lugar donde los insultos, las malas formas y la escasa educación fue lo que predominó. Ya sea hacia los árbitros (como por desgracia viene siendo costumbre en todos los deportes) o hacia los propios jugadores. Lo peor es que no es nada nuevo. Cada vez es más habitual ver a padres que parece que juegan ellos, en vez de los hijos, padres que constantemente se entrometen en las decisiones arbitrales. Fue lo que ocurrió en la final regional de balonmano juvenil. El lugar donde tenía que mandar la deportividad, el buen ambiente entre clubes y el disfrute de los jugadores pasó a ser un auténtico desastre y la Policía tuvo que acudir a implantar el orden.

En manos de los aficionados está hacer del deporte, en este caso del balonmano, una actividad para el disfrute, un pasatiempo donde echar un buen rato, sin tener que faltar el respeto a nada ni a nadie.

Esther García López. 4º A - ESO Networking en el colegio Montedeva

El colegio Montedeva ha realizado por segundo año consecutivo el proyecto llamado Networking; consistente en la visita de diferentes empresas y profesionales de cada una de ellas a este centro para ofrecer a los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato una oportunidad única, en la que han podido disfrutar de la experiencia y práctica de estos empresarios.

Tras la realización de la primera parte del proyecto, el alumnado ha concluido que esta experiencia les ha servido para darse cuenta de que la realidad y la vida adulta se encuentran a la vuelta de la esquina, y que ésta ha sido la primera toma de contacto con el mundo laboral. Además de haber disfrutado de esta experiencia, han aprendido a mantener una conversación formal y profesional frente a personas desconocidas y han sido capaces de aceptar y cumplir con el reto propuesto para esta ocasión.

El Networking todavía no ha terminado, ya que aunque sí han finalizado la primera y la segunda parte, que consisten en el trabajo previo y la visita, ahora queda la tercera parte, unas prácticas en las empresas como observadores del trabajo laboral de las personas en las diferentes empresas en donde los alumnos han sido seleccionados.

Daniel Alejandro Medina Corte 4ºA - ESO Tiembla la Caja Mágica

Desde el 3 de mayo, se está disputando en Madrid una de las más esperadas citas de la temporada de arcilla tenística, el Masters de Madrid, en el que actualmente se encuentran tenistas de la talla de Kei Nishikori, Stan Wawrinka, el serbio Novak Djokovic, entre otros. Pero sin duda uno de las actuaciones más esperadas es la vuelta del maestro suizo Roger Federer, quien vuelve a disputar un torneo en polvo de ladrillo luego de una larga época sin asistir.

Como era de esperar, Federer deslumbra en su debut contra Gasquet, haciendo un formidable partido en el que el francés se vio sin opciones de juego por lo que acabó cediendo el encuentro.

Por otro lado, el para muchos favorito del torneo, Rafael Nadal, hizo unas declaraciones que no inspiran mucha confianza a su fanaticada: «Hay cosas que sabéis de mi físico, y otras que no», afirmó dejando en duda su bienestar, además de no haber tenido buenos torneos previos con su papel en Barcelona y en Montecarlo, donde afirmó que jugó uno de los peores partidos en sus últimos catorce años de carrera tenística.

Óscar Martínez 4º ESO El rugby cobra vida en Asturias

La federación española de rugby ha optado por diseñar un plan de formación de jugadores de entre 15 y 20 años. Para esto han creado 'centros' en ocho provincias del país, donde se realiza una detección de los mejores jugadores de España y se les ayuda para que puedan llegar en un futuro a la selección nacional.

En dichos centros se lleva a cabo el plan de formación diseñado por la dirección técnica de la FER y se siguen las indicaciones dictadas por ella misma. En este se incluyen charlas educativas, teóricas y ejercicios que proponen desde la capital.

Como era de esperar, uno de los ocho centros se encuentra en Asturias y es dirigido por Mario Iglesias, Antonio Fernández y German Gómez. En él, participan un total de 21 jugadores, 6 seleccionados y destinados al campus de la federación en Madrid, y otros 15 que se encuentran en observación.

David Fernández Fernández. 4ºC - ESO A la espera de un milagro

El Real Sporting de Gijón se enfrentó el pasado Domingo a el RCD Mallorca en el campo de Son Moix, donde el conjunto asturiano se dejó dos puntos vitales en los momentos finales del encuentro. Además de la derrota, la nota negativa del choque la dejó Diego Mariño, líder tanto en el campo como en el vestuario, que no podrá volver a pisar el césped en lo que resta de temporada tras fracturarse la clavícula en una acción fortuita con el delantero bermellón. Los hombre de José Alberto afrontan las cinco jornadas restantes sin opción al error y con la necesidad de sumar de tres en tres y esperar que no lo hagan sus respectivos rivales.

Desde que el preparador asturiano llegó al cargo se ha visto una constante mejora, tanto en el juego como en la clasificación, logrando que la afición se volviese a enganchar al equipo tras varios meses. En las últimas jornadas se ha perdido la racha de victorias, tanto es así que la distancia del play-off de ascenso es casi inalcanzable. El Sporting debe sumar aún los tres puntos del retirado Reus, pero le quedan dos duelos directos en El Molinón, frente al Albacete y el Cádiz, «dos de los gallitos de la categoría». Además, debe visitar La Romareda, un campo siempre complicado para los rojiblancos y recibir al Lugo este sábado 11 a las 16 horas, que está inmerso en la lucha por la permanencia en Segunda División. José Alberto ha conseguido un bloque comprometido que planta cara a cualquier equipo siempre desde la consistencia e intentando no encajar. En las últimas fechas se ha visto un poco escaso en la parcela ofensiva y es lo que buscará remediar en este tramo final de temporada en el que muchos integrantes de la plantilla se juegan su futuro cercano y debe contentar a una afición desanimada tras la derrota en las islas.

Además, con el final de esta campaña comienza la siguiente. Ya hay movimientos y rumores por la Escuela de Fútbol de Mareo sobre el siguiente proyecto sportinguista encabezado por Miguel Torrecilla, que a la espera de lo que ocurra trabaja en el escenario de estar otro año más en la División de Plata. Estas semanas son cruciales para el futuro de los asturianos. En la rueda de prensa post-partido en Mallorca, José Alberto aseguró que sus jugadores iban a exprimir sus oportunidades hasta el final y que iban a dar todo por dejar a el Real Sporting entre los mejores de la categoría. El equipo pide el apoyo de la afición para ayudar a cumplir el objetivo.