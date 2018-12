Álvaro Muñiz anuncia al Pleno de la Cámara su paso al mundo de la política Álvaro Muñiz. / P. NOSTI Lo hizo en una intervención previa a su jubilación el 31 de enero, aunque no aclaró si optará a la Alcaldía por Foro I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 21 diciembre 2018, 03:27

Álvaro Muñiz aprovechó ayer su intervención en el último pleno del año de la Cámara de Comercio para anunciar a sus miembros que tras poner fin a su larga etapa como director del recinto ferial dará el salto al mundo de la política. La comunicación no pilló a nadie por sorpresa, toda vez que el pasado 29 de septiembre entró a formar parte como vocal de la comisión directiva regional de Foro. Sus palabras, no obstante, suponían trasladar formalmente este cambio de rumbo a la institución en la que ha estado trabajando 43 años -desde que cumplió los 21- y que abandonará por jubilación el próximo 31 de enero, después de alcanzar los 65 hace dos semanas. «No me voy porque esté cansado, sino porque soy suficientemente responsable para saber cuándo tengo que dar un paso a un lado y dejar que llegue gente más joven, con nuevas ideas. Con tantos años que llevo aquí, debo aburrir a las masas», bromeó.

Pero la referencia a esta entrada en política en un escenario como el de ayer, con presencia de representantes de todos los sectores empresariales de la ciudad, deja entrever que su futuro inmediato no se limitará a un cargo orgánico. Desde que se conoció su llegada a Foro «porque Carmen Moriyón me dijo que quería contar conmigo en la junta directiva y consideraba que podía aportar algo a este proyecto», Muñiz ha sonado como el más firme candidato a encabezar la lista municipal del partido en las elecciones de mayo de 2019. Como buen político, no obstante, de momento el aún director de la Feria se aferra al manido discurso del respeto al calendario para eludir confirmar si entre sus planes entra optar a la Alcaldía. «Cuando estás en este mundo, siempre estás a disposición de lo que proponga el partido. Yo no voy a hacer ninguna historia independiente. Y cuando llegue el congreso, el candidato tendrá que presentarse antes a la directiva local», apuntó, para añadir que «yo no llego a ningún lugar yendo de estrella».

El congreso local de Foro aún carece de fecha. Y al margen de la previsible candidatura de Muñiz, hay una importante corriente que apuesta porque Esteban Aparicio opte también a encabezar la lista electoral.