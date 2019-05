Álvaro Muñiz descarta pactos con Vox: «No le reconozco ninguna aportación» En la última fila Damián Fernández, Isabel González, Inmaculada Méndez, Juan José Lada, Leticia García, María Dolores Arias y Marco Tuñón. En la fila intermedia Marta Pérez, Francisco Osorio, Regla Mock, Manuel Louzao, Sheila Arnaiz, Juan José García Valbuena, Catalina Álvarez, Ignacio Pardo y José Luis Macho. En la primera fila Álvaro Miranda, Teresa Sánchez, Rubén Hidalgo, Ana Braña, Álvaro Muñiz, Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador, Montserrat López, Pelayo Barcia, Elena Sevilla y David Argüelles. / DAMIÁN ARIENZA El candidato defiende el proyecto de Foro como «el más claro, completo y mejor construido para un Gijón de la calle y no de despachos» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 5 mayo 2019, 02:07

El candidato de Foro a la Alcaldía, Álvaro Muñiz, marcó ayer distancias con Vox y descartó públicamente cualquier futuro pacto con el partido liderado en España por Santiago Abascal si él gobierna y esta fuerza entra en la próxima Corporación local con algún concejal.

«Vamos a ser claros y rotundos para que no haya lugar a dudas ni a tacticismos políticos. Yo no le reconozco ninguna aportación a Vox para la ciudad. Y, por tanto, no tengo nada que pactar con este partido», remarcó.

Muñiz realizó estas manifestaciones en el cierre del acto de presentación de la lista forista para las elecciones del 26 de mayo, que tuvo lugar en los exteriores de la antigua Escuela de Comercio, «un espacio privatizado por el PSOE y que Foro ha convertido en un espacio cultural abierto a la ciudadanía». Rubén Hidalgo, vicesecretario de Estrategias, número 4 de la candidatura y encargado de la conducción del acto, fue quien le preguntó al exdirector de la Feria de Muestras por su postura ante posibles alianzas postelectorales con Vox. Hidalgo instó a Muñiz a aclarar esta cuestión ante el «nerviosismo» que el tema suscita en la candidata socialista. Además de su rechazo a pactar con Vox, el sucesor de Carmen Moriyón como cabeza de cartel de Foro en Gijón afirmó que «desde el profundo respeto que le tengo a Ana González y al PSOE le pido a ella que se aplique el dicho popular de que las verdades a medias son peores que las mentiras».

'Tu Gijón' como lema

Muñiz fue presentado por Hidalgo como «un buen tipo, un gestor acreditado y alguien reconocible como gijonés que sabe todos los matices que hay que entender de su ciudad». De hecho, el lema de la campaña con la que Foro intentará volver a ganar los comicios municipales será 'Tu Gijón'. «Un Gijón de la calle, en el que cuenten todos y todas, y no de despachos», subrayó el conductor del acto en la confluencia de las calles la Merced y Tomás y Valiente con el Parchís.

Durante su intervención, el candidato a la Alcaldía también remarcó que, frente a otras opciones políticas a izquierda y derecha, «nosotros somos el partido que tiene el proyecto más claro, más completo y mejor construido del Gijón del mañana».

Avanzó que en el programa de Foro irá el compromiso de la creación de una concejalía de Sostenibilidad y Desarrollo Económico «porque hay que empezar a hablar de medio ambiente incluyendo la variable empleo». Reflexionando también sobre la preocupación por el problema de la contaminación indicó que «no vamos a poner la salud en la mesa de ninguna negociación».

Respecto al empleo, primera preocupación de la ciudadanía, también esbozó algunas ideas. «No sabemos cómo van a ser los empleos del futuro, lo que sí sabemos es que tenemos que empezar a ya a completar nuestro sistema educativo», subrayó. En ese sentido, adelantó que Foro llevará en su programa «la propuesta de escuelas creativas para reforzar las competencias 'steam' (iniciales en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) del alumnado y potenciar sus capacidades, porque estoy convencido de que de Gijón van a salir los líderes del futuro».

Además, Muñiz aprovechó para presumir de las personas que le acompañan en la candidatura: «Lo importante es el equipo. Yo solo soy una carita que representa».

Defensa de 8 años de gestión

En su turno de intervención, los tres concejales que van en la lista de Muñiz -Jesús Martínez Salvador, Ana Braña y Montserrat López Moro- defendieron la gestión realizada en estos ocho años junto a Pelayo Barcia, director general de Empleo. Este último destacó que «Gijón es la única ciudad asturiana donde está trabajando más gente que hace ocho años. El empleo florece a pesar de estar en un entorno precario y hostil», destacó para reivindicar las políticas desarrolladas desde su área.

Montserrat López puso de relieve el plan de prevención del acoso escolar que ha llegado a 25.000 niños. Ana Braña defendió que la reducción de la deuda municipal en 90 millones de euros no ha sido un fin en sí mismo, sino que ha permitido preservar la autonomía municipal. También resaltó como logros la congelación de impuestos y la profesionalización de la gestión en el Ayuntamiento.

Jesús Martínez resumió el trabajo realizado para convertir a Gijón «en capital turística del norte de España» y con la mejor oferta en verano.