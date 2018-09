Álvaro Muñiz da el salto a la política con Foro Álvaro Muñiz Suárez, en la entrada de la Feria de Muestras, el penúltimo día del certamen. / JOSÉ RAMÓN NAVARRO El director de la Feria integra la candidatura de Moriyón a la presidencia regional del partido ADRIÁN AUSÍN GIJÓN. Viernes, 7 septiembre 2018, 02:07

El tiempo dirá si Álvaro Muñiz Suárez (Gijón, 1953) será el relevo de Carmen Moriyón en la candidatura de Foro Asturias como cabeza de cartel electoral. De momento, el director del recinto ferial Luis Adaro ha dado el primer paso. Salta a la política y lo hace, en un primer momento, engrosando la lista presentada ayer por Moriyón a la presidencia del partido. Su nombre figura el número 22 de una lista de 30 personas, pero ésta se ha presentado por orden alfabético. Lo que ocurra después, en el ámbito local, donde la alcaldesa no podía volver a presentarse en cumplimiento de los estatutos de Foro, está por determinar.

Álvaro Muñiz niega haber negociado su futuro. «Llego para ser útil a su proyecto», afirma tras situar el punto de partida en el interés mostrado por Foro y por la regidora. «Lo mismo puedo estar en cabeza que para abrir y cerrar la sede, pasando por todo el elenco de ocupaciones que pueda haber, lo cual no quiere decir que no crea en mi capacidad de liderazgo».

Muñiz, quien cumplirá 65 años el 24 de noviembre, anunció con meridiana antelación su propósito de jubilarse al finalizar 2018. Pero también, de manera más reciente, que «no pensaba pasar a la vida contemplativa». Mientras estaba en la Cámara de Comercio, explicó en varias ocasiones, no podía plantearse una proyección política que, como él dice, pudiera poner en peligro «los garbanzos de su casa». Pero, una vez jubilado, quien ha sido en la Feria administrativo, subdirector de coordinación, director adjunto y director desde 2000 hasta 2018, se ha sentido libre de ataduras para iniciar una nueva etapa que considera ilusionante.

El 'monstruo' nacional

A la pregunta de por qué Foro, y no el PP o Ciudadanos, deja claras sus motivaciones. «Todo el mundo sabe que soy una persona liberal. Creo que las sociedades se mueven por el empuje de los individuos que tienen mayor compromiso y mejor actitud; en definitiva, una mayor capacidad de liderazgo y Foro Asturias es un partido liberal sin la losa del 'monstruo' nacional que marca otras exigencias y prioridades quizá diferentes a las tuyas», arguyó. En ese marco, reconoció que sus miras, pese a engrosar inicialmente una candidatura orgánica regional, están más puestas en el ámbito local. «Mis preferencias están en Gijón. Mi idea es dedicarme a Gijón, mi ciudad, donde me desenvolví siempre, donde me siento más útil. Pero esto es un partido y habrá alguien que dirá lo que quiera sin olvidar que si hay algo en lo que no creo es en los reinos de taifas». En este punto, el nuevo miembro de Foro Asturias reflexionó acerca de la idiosincrasia asturiana y «ese carácter minifundista que tanto daño hace a esta Asturias nuestra. Yo estoy muy distante de ese planteamiento».

Preguntado por las complejas aritméticas electorales actuales, en todos los ámbitos, y la dificultad acaso de llevar a efecto las políticas liberales que abandera, Álvaro Muñiz se mostró decidido a asumir ese hipotético reto apoyado tanto en su bagaje en la gestión en el ámbito ferial como en el talante negociador que ha debido desarrollar durante su trayectoria laboral. De momento, su primera cita oficial será el 29 de septiembre en el auditorio de Pola de Siero, donde Foro Asturias celebrará su III Congreso. Luego, como dice este flamante 'fichaje' de Foro, «llegará el dónde, cómo, cuándo, por qué sin un ansia especial de ir de estrella en ningún lado». Prueba de ello, añadió, es que accede a la política en una coyuntura tremendamente compleja en la que «no te subes a un caballo ganador sino a un lugar donde esperas estar a gusto trabajando por tu ciudad».

«Para dos semanas»

Álvaro Muñiz está casado y es padre de dos hijos. Estudió Empresariales, tras un fallido intento en Ingeniería de Minas. Siempre recuerda que entró en la Cámara en 1975, con 21 años, «para estar dos semanas». En su haber, está la consolidación de la Feria de Muestras, con 62 ediciones a sus espaldas, y la diversificación del recinto ferial con 'inventos' como Mercaplana, Agropec o Normueble. Con este bagaje, se reorienta ahora hacia otros retos.