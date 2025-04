Amelia Valcárcel reivindica el feminismo frente a la «engañifa»

EVA FANJUL gijón. Jueves, 2 de julio 2020, 00:44 Comenta Compartir

«Me alegro mucho de no tener treinta años menos, porque a mí nadie me engañó respecto a lo que era el feminismo, la engañifa no existía», afirmaba ayer con contundencia la filósofa Amelia Valcárcel en la inauguración de la decimoséptima edición de la Escuela de Feminismo Rosario de Acuña, de la que es directora. En su ponencia inaugural, Valcárcel repasó los orígenes ilustrados del pensamiento feminista. Lo describió como «una política muy ligada a la democracia y a las sociedades abiertas», así como «una apelación al sentido común de la humanidad». La filósofa insistió en la necesidad de mantener «una constante argumentación ética para desbancar al patriarcado».

Durante su intervención, también respondió a preguntas sobre la polémica con los llamados 'caballos de troya' que «amenazan» al movimiento. Desde el año pasado, crece la controversia con teorías como la 'trans queer', tras el expreso rechazo de Valcárcel y de otras referentes del feminismo a incluir como parte del mismo las reivindicaciones de las personas transexuales. El desencuentro se avivó esta misma semana, con el anuncio de la celebración de 'Pensamiento Feminista 2.0', una nueva escuela de feminismo crítica con la Rosario de Acuña, que se estrena el sábado en redes sociales.

En este sentido, la alcaldesa de Gijón, Ana González, señaló que «todo debate sobre feminismo está muy bien». González destacó ayer la trascendencia de ese debate y de que la Escuela Rosario de Acuña cumpla ya diecisiete años. Una edición que supone «la recuperación de la vida a través del pensamiento y la reflexión sobre la igualdad entre mujeres y hombres», cuya reivindicación constante es «una característica de Gijón y que nos pone en el mapa de Europa y del mundo».

«Ni putas ni vasijas»

Hoy, a las 9.30 horas, la jornada arrancará con la ponencia 'Ni putas ni vasijas', de la activista y política Ángeles Álvarez. A las 11.30, la filósofa Ana de Miguel impartirá la conferencia 'La pornificación de la sociedad o de cómo (re)legitimar la humillación y la violencia'. Por la tarde, a las 17 horas, la filósofa Alicia Puleo aportará 'Una mirada ecofeminista al imperativo de la transgresión». A las 18.30 horas, un mesa redonda pondrá fin a la jornada.